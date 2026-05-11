Израиль в течение 10 лет откажется от американской военной помощи, – Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что страна должна отказаться от военной помощи США. Он отметил, что не хочет ждать следующего Конгресса или же еще несколько лет.

Нетаньяху также отметил, что уже рассказал о планах президенту США Трампу. Об этом сообщили в CBS News.

Что известно о заявлении Нетаньяху?

Биньямин Нетаньяху в интервью заявил, что Израиль должен пересмотреть и перезагрузить свои финансовые отношения с США. Он отметил, что уже предупредил о планах Дональда Трампа.

Я хочу свести к нулю американскую финансовую поддержку, финансовую составляющую военного сотрудничества, которую мы имеем,

– заявил Нетаньяху.

Израильский премьер-министр напомнил, что страна получает 3,8 миллиарда долларов ежегодно и подчеркнул, что время отказаться от остальной военной поддержки.

Он также отметил, что решение вопроса отказа в финансировании должно приниматься уже сейчас и страна должна сделать это в течение следующих 10 лет.

В издании сообщили, что Нетаньяху хорошо осведомлен в американской политике и остро осознает снижение поддержки Израиля, а по данным недавнего опроса Pew, около 60% взрослых американцев имеют негативное отношение к Израилю, что почти на 20% больше, чем четыре года назад.

Нетаньяху уже не впервые заявляет о планах отказаться от помощи США

В мае 2025 года на заседании комитета по иностранным делам премьер-министр Израиля заявил о возможном отказе от американской помощи в сфере безопасности.

Он сравнил это решение с отказом Израиля от невоенной помощи США в 1990-х, а СМИ сообщали, что взгляды лидеров разошлись из-за военных действий и дипломатии на Ближнем Востоке. Нетаньяху настаивал на ударах по ядерным объектам Ирана.

Кроме того, Дональд Трамп тогда прекратил операции США против поддерживаемых Ираном хуситов, что еще больше обострило отношения между двумя странами.