Трамп заявил, что США должны отправить больше оружия Украине

США все же отправят Украине больше оборонительного оружия после паузы в поставках. Такой шаг президент объяснил необходимостью дать Киеву возможность защититься на фоне усилившихся атак России.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на AP и CNN.

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США снова вооружают Украину

Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты должны отправить Украине дополнительное оборонительное оружие, хотя всего несколько дней назад его администрация решила приостановить часть важных поставок.

Мы должны это сделать. Они должны быть в состоянии защитить себя. Они очень сильно пострадали. Мы отправим еще немного оружия - в первую очередь оборонительного,

– заявил Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.

На прошлой неделе Белый дом неожиданно объявил о временной остановке поставок части систем противовоздушной обороны, высокоточной артиллерии и других вооружений для Украины.

Это решение объясняли необходимостью пересмотра запасов и подготовкой США к потенциальным угрозам в Тихоокеанском регионе, в частности из-за усиления роли Китая. По словам заместителя пресс-секретаря Белого дома Анны Келли, приоритетом остается подход "America First" – то есть отношение американских интересов на первое место.

Некоторые высокопоставленные чиновники США, как сообщает CNN, отмечали, что этот шаг был частью комплексного анализа расходов и помощи, подготовленного министром обороны Питом Хегсетом и руководителем политики Пентагона Элбриджем Колби. Колби подчеркнул, что одновременно Вашингтон ищет способы сохранить поддержку Украины, но так, чтобы это не ослабило боеготовность американской армии в других регионах.

Пауза в военной помощи совпала с очередной волной мощных российских атак по Украине.

Россия отреагировала на решение Вашингтона, утверждая, что США якобы не имеют достаточных запасов оружия, хотя подтверждений этому не предоставила.

После резкой критики как внутри страны, так и со стороны союзников, Трамп дал понять, что курс Вашингтона снова меняется.

По указанию президента Трампа Министерство обороны направит дополнительное оборонительное оружие в Украину, чтобы гарантировать, что украинцы смогут защитить себя, пока мы работаем над обеспечением длительного мира,

– заявил главный представитель Пентагона Шон Парнелл.

Он добавил, что приоритеты администрации остаются неизменными: одновременно поддерживать партнеров и сохранять боеспособность собственной армии.