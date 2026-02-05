США продолжат помогать Украине: у Трампа ответили, сколько еще готовы поставлять оружие

Соединенные Штаты Америки и в дальнейшем будут поставлять оружие Украине через механизмы НАТО. В частности, речь идет о наступательных системах для проведения операций на фронте.

Об этом заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью NewsMax.

Сколько США готовы поставлять оружие Украине?

По его словам, США будут продавать вооружение союзникам по Альянсу, которые, в свою очередь, будут передавать его преимущественно Украине. Речь идет как о средствах противовоздушной и противоракетной обороны, так и о наступательных системах. Соединенные Штаты продолжат это делать до заключения мирного соглашения об окончании войны в Украине.

Уитакер подчеркнул, что такая поддержка позволит Украине продолжать борьбу, защищать свой суверенитет и не допустить захвата страны. Он также подчеркнул, что президент Дональд Трамп выступает за сохранение единства НАТО и усиление обороноспособности европейских союзников и Канады, что, по его словам, должно стать залогом долгосрочного мира на континенте.

Что известно о военной помощи от союзников Украины?