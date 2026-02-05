США продолжат помогать Украине: у Трампа ответили, сколько еще готовы поставлять оружие
- США продолжат поставки оружия Украине через механизмы НАТО до заключения мирного соглашения об окончании войны в Украине.
- Мэттью Уитакер отметил, что поддержка позволит Украине защищать свой суверенитет, а президент Трамп выступает за сохранение единства НАТО.
Соединенные Штаты Америки и в дальнейшем будут поставлять оружие Украине через механизмы НАТО. В частности, речь идет о наступательных системах для проведения операций на фронте.
Об этом заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью NewsMax.
Сколько США готовы поставлять оружие Украине?
По его словам, США будут продавать вооружение союзникам по Альянсу, которые, в свою очередь, будут передавать его преимущественно Украине. Речь идет как о средствах противовоздушной и противоракетной обороны, так и о наступательных системах. Соединенные Штаты продолжат это делать до заключения мирного соглашения об окончании войны в Украине.
Уитакер подчеркнул, что такая поддержка позволит Украине продолжать борьбу, защищать свой суверенитет и не допустить захвата страны. Он также подчеркнул, что президент Дональд Трамп выступает за сохранение единства НАТО и усиление обороноспособности европейских союзников и Канады, что, по его словам, должно стать залогом долгосрочного мира на континенте.
Что известно о военной помощи от союзников Украины?
В США испытали новую крылатую ракету Rusty Dagger, разработанную специально для Украины. Проект реализуют по ускоренной программе ERAM. Он ориентирован на быстрое создание дальнобойных ударных ракет, которые будут недорогими в производстве.
Украина в течение года начнет получать зенитные системы Tridon Mk2, закупленные за средства Швеции и Дании. Финансирование составляет около 2,6 миллиарда шведских крон, из которых большую часть обеспечивает Швеция, а Дания оснащает один батальон.
Швеция планирует передать Украине истребители Gripen с ракетами Meteor для противодействия угрозам врага. Для эффективного использования ракет Meteor нужны летающие локаторы Saab, чтобы наводить ракеты на цель.