В Пентагоне сказали, какое именно оружие получит Украина по указанию Трампа

США отправляют в Украину дополнительное оборонительное оружие по поручению президента Дональда Трампа. Поставки будут происходить параллельно с дипломатическими усилиями Вашингтона по достижению длительного мира.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление главного представителя Пентагона Шона Парнелла.

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Какое оружие предоставят США для Украины

По поручению Трампа США передадут Украине дополнительное оборонительное оружие.

По указанию президента Трампа, Министерство обороны отправляет дополнительное оборонительное оружие в Украину, чтобы украинцы могли защищаться, пока мы работаем над обеспечением прочного мира и прекращением убийств,

– отметил Парнелл.

Он добавил, что система оценки военных поставок по всему миру "остается в силе и является неотъемлемой частью наших оборонных приоритетов в рамках политики "Америка превыше всего".

К слову, в понедельник, 7 июля, Трамп заявил, что планирует направить дополнительное оборонительное оружие в Украину. Он отметил, что США должны это сделать, чтобы Украина "могла защищаться", ведь она испытывает "очень сильные удары" со стороны России.

Кроме того, источники Politico, знакомые с ходом переговоров между Вашингтоном и Киевом, сообщили, что США вскоре возобновят поставки инженерной техники и "некоторых бронемашин".