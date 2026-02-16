У Германии практически закончились ракеты ПВО, которые бы можно было передать Украине, – министр
- Германия практически исчерпала запасы ракет ПВО, которые могла бы передать Украине, по словам министра иностранных дел Иоганна Вадефуля.
- Вадефуль призвал другие европейские страны активнее поддерживать Украину, поскольку их системы ПВО могут быть использованы для проверки запасов.
Об этом заявил министр иностранных дел страны Иоганн Вадефуль в интервью Deutschlandfunk.
Как у Германии закончились ракеты к ПВО?
Вадефуль отвечал на вопрос о задержках с поставками критически важных боеприпасов на фоне заявлений президента Украины Владимир Зеленский о дефиците ракет для ПВО.
По словам Вадефуля, часть проблемы заключается в том, что у самой Германии уже почти не осталось ресурсов для передачи.
Отчасти потому, что мы у нас их больше нет. Те, что есть – Patriot из американского производства. Честно: все, что выходит с конвейера, идет прямо в Украину механизмом, который преимущественно финансируют европейцы, преимущественно Германия,
– отметил министр.
Он также отметил, что другие государства Европы могли бы активнее участвовать в поддержке. По словам главы МИД, у ряда стран есть системы ПВО, и они должны проверить свои запасы – на этом ранее акцентировал и министр обороны Борис Писториус.
"Мы из Германии все отдали, финансируем львиную долю. Украина защищает нашу свободу, но все европейцы должны делать больше. Нужна солидарность и самостоятельность – в обороне, экономике", – добавил Вадефуль.
Свириденко рассказала о нехватке ракет ПВО
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что зима 2025/2026 является одной из самых сложных во время войны.
Без помощи партнеров по оборудованию и ракет ПВО мы не сможем защищаться и эффективно, как в предыдущие годы, говорит она.
По словам Свириденко, каждая ОВА получила задание разработать план обеспечения полной энергетической автономности.