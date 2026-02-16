У Німеччини практично закінчилися ракети ППО, які б можна було передати Україні, – міністр
- Німеччина практично вичерпала запаси ракет ППО, які могла б передати Україні, за словами міністра закордонних справ Йоганна Вадефуля.
- Вадефуль закликав інші європейські країни активніше підтримувати Україну, оскільки їхні системи ППО можуть бути використані для перевірки запасів.
Німеччина практично вичерпала запаси ракет протиповітряної оборони, які могла б передати Україні. Вадефуль закликав інші країни активніше долучатися до підтримки України.
Про це заявив міністр закордонних справ країни Йоганн Вадефуль в інтерв’ю Deutschlandfunk.
Дивіться також Енергетика, ППО й підсилення військових, – Зеленський анонсував рішення "Берлінського формату"
Як у Німеччини закінчилися ракети до ППО?
Вадефуль відповідав на запитання про затримки з постачанням критично важливих боєприпасів на тлі заяв президента України Володимир Зеленський про дефіцит ракет для ППО.
За словами Вадефуля, частина проблеми полягає в тому, що у самої Німеччини вже майже не залишилося ресурсів для передачі.
Частково тому, що ми в нас їх більше немає. Ті, що є – Patriot з американського виробництва. Чесно: все, що виходить з конвеєра, йде прямо в Україну механізмом, який переважно фінансують європейці, переважно Німеччина,
– зазначив міністр.
Він також наголосив, що інші держави Європи могли б активніше долучатися до підтримки. За словами глави МЗС, у низки країн є системи ППО, і вони мають перевірити свої запаси – на цьому раніше акцентував і міністр оборони Борис Пісторіус.
"Ми з Німеччини все віддали, фінансуємо левову частку. Україна захищає нашу свободу, але усі європейці мають робити більше. Потрібна солідарність та самостійність – в обороні, економіці", – додав Вадефуль.
Свириденко розповіла про нестачу ракет ППО
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що зима 2025/2026 є однією з найскладніших під час війни.
Без допомоги партнерів щодо обладнання і ракет ППО ми не зможемо захищатися та ефективно, як в попередні роки, каже вона.
За словами Свириденко, кожна ОВА отримала завдання розробити план забезпечення повної енергетичної автономності.