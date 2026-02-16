У Німеччини практично закінчилися ракети ППО, які б можна було передати Україні, – міністр

Німеччина практично вичерпала запаси ракет протиповітряної оборони, які могла б передати Україні. Вадефуль закликав інші країни активніше долучатися до підтримки України.

Про це заявив міністр закордонних справ країни Йоганн Вадефуль в інтерв’ю Deutschlandfunk.

Дивіться також Енергетика, ППО й підсилення військових, – Зеленський анонсував рішення "Берлінського формату"

Як у Німеччини закінчилися ракети до ППО?

Вадефуль відповідав на запитання про затримки з постачанням критично важливих боєприпасів на тлі заяв президента України Володимир Зеленський про дефіцит ракет для ППО.

За словами Вадефуля, частина проблеми полягає в тому, що у самої Німеччини вже майже не залишилося ресурсів для передачі.

Частково тому, що ми в нас їх більше немає. Ті, що є – Patriot з американського виробництва. Чесно: все, що виходить з конвеєра, йде прямо в Україну механізмом, який переважно фінансують європейці, переважно Німеччина,

– зазначив міністр.

Він також наголосив, що інші держави Європи могли б активніше долучатися до підтримки. За словами глави МЗС, у низки країн є системи ППО, і вони мають перевірити свої запаси – на цьому раніше акцентував і міністр оборони Борис Пісторіус.

"Ми з Німеччини все віддали, фінансуємо левову частку. Україна захищає нашу свободу, але усі європейці мають робити більше. Потрібна солідарність та самостійність – в обороні, економіці", – додав Вадефуль.

Свириденко розповіла про нестачу ракет ППО