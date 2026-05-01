Из бюджета США на 2027 год убрали помощь Украине по ключевой программе USAI

Администрация президента США Дональда Трампа не заложила средства на военную помощь Украине в рамках программы Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) в проекте оборонного бюджета на 2027 финансовый год.

Об этом сообщил представитель Пентагона Джулс Херст во время слушаний в Комитете Сената США по вопросам вооруженных сил.

Украина не получит средства в рамках USAI в 2027 году

Отвечая на вопрос сенатора, Джулс Херст подтвердил, что финансирование этой программы в документе отсутствует.

Справка: USAI – ключевая программа военной поддержки Украины. Она позволяет Пентагону заказывать военную технику для ВСУ у оборонных компаний. Программа была создана при президентстве Джо Байдена. С февраля 2022 года по программе перечислили 182 миллиарда долларов, из которых распределено более 130 миллиардов, а потрачено примерно 83 миллиарда. Однако в 2025 году финансирование программы составило лишь 300 миллионов, а в бюджете 2026 года – 400 миллионов.

В то же время общий объем оборонного бюджета США, который сейчас обсуждается, может достичь около 1,5 триллиона долларов – это рекордный показатель, что примерно на половину превышает нынешний уровень.

Отметим, что это не означает, что Украина вообще не получит денег от программы в 2027 году. Бюджет 2026 предусматривает финансирование Украины по USAI на довольно скромные 400 миллионов, что распределятся на 2026 и 2027 годы. Также программа, по которой другие союзники Украины могут покупать оружие у американских компаний, продолжает действовать.

Ожидается, что окончательное решение по бюджету Конгресс примет до старта нового финансового года – 1 октября.

