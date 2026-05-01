Из бюджета США на 2027 год убрали помощь Украине по ключевой программе USAI
Администрация президента США Дональда Трампа не заложила средства на военную помощь Украине в рамках программы Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) в проекте оборонного бюджета на 2027 финансовый год.
Об этом сообщил представитель Пентагона Джулс Херст во время слушаний в Комитете Сената США по вопросам вооруженных сил.
Украина не получит средства в рамках USAI в 2027 году
Отвечая на вопрос сенатора, Джулс Херст подтвердил, что финансирование этой программы в документе отсутствует.
Справка: USAI – ключевая программа военной поддержки Украины. Она позволяет Пентагону заказывать военную технику для ВСУ у оборонных компаний. Программа была создана при президентстве Джо Байдена. С февраля 2022 года по программе перечислили 182 миллиарда долларов, из которых распределено более 130 миллиардов, а потрачено примерно 83 миллиарда. Однако в 2025 году финансирование программы составило лишь 300 миллионов, а в бюджете 2026 года – 400 миллионов.
В то же время общий объем оборонного бюджета США, который сейчас обсуждается, может достичь около 1,5 триллиона долларов – это рекордный показатель, что примерно на половину превышает нынешний уровень.
Отметим, что это не означает, что Украина вообще не получит денег от программы в 2027 году. Бюджет 2026 предусматривает финансирование Украины по USAI на довольно скромные 400 миллионов, что распределятся на 2026 и 2027 годы. Также программа, по которой другие союзники Украины могут покупать оружие у американских компаний, продолжает действовать.
Ожидается, что окончательное решение по бюджету Конгресс примет до старта нового финансового года – 1 октября.
Пентагон разблокировал ранее одобренные 400 миллионов для Украины
Пентагон разблокировал 400 миллионов долларов военной помощи для Украины после давления американских законодателей.
Вопрос подняли законодатели при обсуждении бюджетного запроса Пентагона на 2027 финансовый год. Они потребовали объяснений, почему 400 миллионов помощи для Украины, одобренные Конгрессом, до сих пор заблокированы.
Во время слушаний в Конгрессе США демократ Адам Смит спросил главу Пентагона Пита Гегсета о недооценке возможностей Украины, которая, по мнению чиновников ведомства, не могла продержаться так долго.