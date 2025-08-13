Во время визита министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара в Киев было объявлено о запуске стратегического диалога по иранской угрозе. Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский рассказал, какие конкретные шаги планируются для противодействия сотрудничеству Ирана с Россией.

Он также отметил, что у Израиля и Украины по этому поводу есть общий интерес. Об этом посол рассказал в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

Что сказал посол о сотрудничестве Украины и Израиля?

По мнению Бродского, визит главы МИД Израиля в Киев был очень важным и положительным. Одним из его результатов стала договоренность о начале стратегического диалога между Израилем и Украиной по противодействию Ирану.

Как именно он будет происходить и в каком формате – пока сложно сказать, так же как и кто будет участвовать. Сейчас мы именно этим и занимаемся: нужно определить где, когда и в каком формате это будет,

– рассказал посол Израиля в Украине.

Он также отметил, что у Израиля и Украины есть общие интересы, и один из них – сдерживание Ирана.

По словам Бродского, после последней операции Израиля против иранских ядерной и военной программ Тегеран существенно ослаб, и это однозначно играет на руку Украине. Это, хоть и не прямая, но опосредованная поддержка. По мнению посла, ее уже чувствуют в Украине.