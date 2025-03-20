Несколько стран настояли на более мягкой версии плана Каллас по помощи Украине, – СМИ

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас вынесла новый вариант предложения по увеличению военной помощи Украине. Однако, несколько европейских стран настаивают на более мягкой версии плана.

В частности, Италия, Франция, Словакия, Испания и Португалия не соглашаются на него. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Почему не все страны согласились на план Каллас

По данным издания, в последнем проекте плана Каллас говорится о том, что поддержка будет предоставляться Украине "на добровольных началах". На такой формулировке настояли Франция, Италия и Словакия. Сейчас страны ЕС спорят относительно того, сколько денег им придется выделить на помощь Украине.

Стоит отметить, что дипломаты из многих стран достаточно давно жалуются на то, что Каллас вынесла это предложение на рассмотрение без консультаций и без согласования с предложениями Европейской комиссии по Украине.

Заметим, что план предусматривает создание коалиции стран, которые готовы добровольно выделить на помощь Украине до 40 миллиардов евро военной помощи в течение этого года. Это связано с тем, что Венгрия наложила вето на предыдущее предложение, а 27 стран ЕС так и не смогли принять единогласное решение.

Однако даже при таких условиях во время встречи министров иностранных дел ЕС 17 марта Словакия заявила, что не заинтересована в этом. По данным газеты La Stampa, Италия, Испания, Франция и Португалия также дали четко понять, что пока не готовы поддержать это предложение.

Добавим, что перед саммитом ЕС Каллас заявила, что считает "реалистичным планом" сначала договориться о 5 миллиардах евро на боеприпасы для Украины в рамках более широкой инициативы на сумму до 40 миллиардов евро.

Кроме этого, она не исключает присутствия миротворческого контингента в Украине. Однако, пока конкретики по этому вопросу нет.