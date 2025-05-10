Правительство Германии засекретит поставки оружия в Украину

Правительство федерального канцлера Германии Фридриха Мерца засекретит поставки оружия в Украину. Такая практика была в начале полномасштабного вторжения России, однако затем эти данные стали прозрачными.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на источники в немецком правительстве агентства dpa.

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Что известно о будущей военной помощи Украине от Германии

Источники агентства сообщают, что правительство Фридриха Мерца вернулось к практике, которая существовала в начале полномасштабного вторжения России, когда Олаф Шольц был у власти.

В течение четырех месяцев о поставках ничего не сообщалось публично, однако из-за давления общественности в июне 2022 года правительство начало публиковать на своем сайте подробные списки оружия, которое передали в Украину.

В будущем правительство Германии существенно сократит объем информации о поставках систем вооружения,

– отметили источники dpa.

Там добавили, что ограничение публичных дебатов о поставках вооружения является частью "тактики ведения войны". Главная цель – "не дать агрессору военного преимущества в войне в Украине".

Пока не уточнено, как Бундестаг будет информироваться о поставках оружия в будущем.

К слову, недавно Германия передала Украине большой пакет военной помощи. Туда вошли ракеты для систем противовоздушной обороны IRIS-T, бронетранспортеры и другое вооружение.