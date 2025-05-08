Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Welt. Новый канцлер Германии Фридрих Мерц дал четкий сигнал, что в Берлине не рассматривают возможность отправки немецких военных в Украину, даже в рамках потенциальной миротворческой миссии.

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Германия не будет отправлять войска в Украину

Лидер Христианско-демократического союза заявил, что основная причина – рано говорить о прекращении боевых действий, ведь "до перемирия еще очень далеко", не говоря уже о реальном мирном соглашении.

Этот вопрос вообще не стоит сейчас на повестке дня,

– ответил канцлер на запрос об участии Бундесвера в потенциальном миротворческом контингенте.

По его убеждению, Россия должна согласиться не на "перемирие на несколько дней", а на долговременное прекращение огня. И только после этого Европа, Украина и США смогут обсуждать дальнейшие гарантии безопасности.

Относительно этих гарантий, то Мерц видит их не в военном присутствии ФРГ, а в дальнейшей военной поддержке ВСУ – в частности с помощью США. По его словам, существует "широкий спектр" возможностей, как обеспечить соблюдение будущего перемирия и продвижение к миру.

Ранее канцлер уже заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский может на него рассчитывать, имея в виду поставки дальнобойных ракет Taurus. Однако сейчас в приоритете – усиление обороны, а не переговоры с агрессором.