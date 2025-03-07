Орбан цинично заявил, что финансирование военных усилий Украины "разрушит Европу"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС не может позволить себе финансировать военные усилия Украины, поскольку помощь от США больше не гарантирована. Политик убежден, что это "разрушит Европу".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Читайте также ЕС не хочет быть заложником одного государства и готовится "решить проблему" Орбана, – Bloomberg

Орбан выступает против помощи Украине

В четверг, 6 марта, европейские лидеры поддержали планы увеличить расходы на оборону и продолжать поддерживать Украину на фоне изменения политики США.

Однако Виктор Орбан, который с начала войны отказывался отправлять оружие в Украину и поддерживал тесные отношения с Москвой, заявил, что вместо "затягивания войны" Европа должна поддерживать мирные инициативы Дональда Трампа.

По словам премьера Венгрии, то, как ЕС сейчас хочет поддержать Украину, одновременно увеличивая расходы на оборону, "разрушит Европу".

Сегодня оказывается, что я наложил вето. Но через несколько недель они вернутся, и окажется, что денег на эти цели нет,

– сказал Орбан.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Европа должна взять на себя больше ответственности за собственную безопасность. В частности он поставил под сомнение готовность США защищать союзников по НАТО, сказав, что не будет этого делать, если они "не платят достаточно за собственную защиту".

Напомним, 6 марта лидеры 26 из 27 государств Евросоюза во время внеочередного саммита в Брюсселе согласовали декларацию в поддержку Украины. Единственным, кто не поддержал это решение, стал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.