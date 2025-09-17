Администрация Дональда Трампа впервые согласовала пакет вооружения для Украины. Он будет оплачен средствами союзников нашей страны. На президента США относительно принятия этого решения могли повлиять несколько факторов.

Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный объяснил в эфире 24 Канала, кто способен изменить позицию Дональда Трампа относительно военной помощи Украине. Также министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина должна получить две полные системы Patriot, которые были у Берлина. В то же время США передадут Германии новые системы последнего поколения.

Читайте также Думал, что будет проще: Трамп пообещал остановить войну, но не сказал, приедут ли Patriot

Повлияли ли на решение Трампа действия Путина?

Нарожный напомнил, что Конгресс США недавно одобрил законопроект оборонных расходов на 2026 год, который предусматривает 400 миллионов долларов военной помощи для Украины.

Это капля в море, по его мнению, но это факт помощи от США непосредственно Украине, даже без союзников. Были утверждены два пакета по продаже оборудования для Украины. Также Дания подписала контракт с США на поставку систем Patriot на 8,5 миллиарда долларов.

Однако это еще под вопросом, потому что сумма заявлена огромная, а список оборудования, который входит в пакет, совпадает с двумя батареями Patriot за 4,2 миллиарда долларов. Это астрономическая цифра, потому что ранее такие батареи Patriot оценивались примерно в 1,2 миллиарда долларов,

– пояснил основатель БО "Реактивная почта".

Военный эксперт предположил, что могло побудить Дональда Трампа согласовать помощь Украине, ведь сейчас на линии боестолкновения нет критической ситуации. Она тяжелая, но не катастрофическая, фронт не проваливается даже на таких сложных участках как Покровское направление.

Однако стоит обратить внимание на то, что недавно в Киев приезжал советник Трампа Кит Келлог. Он генерал армии и человек, который очень глубоко разбирается в вопросах безопасности,

– подчеркнул Павел Нарожный.

Также в последние дни состоялось несколько показательных обстрелов городов Украины, на которые не мог не обратить внимания Трамп.

Именно эти показательные российские обстрелы Украины после прямых переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, вероятно, подтолкнули президента США, по мнению военного эксперта, к подписанию этого пакета помощи Киеву.

Что известно о военной помощи Украине со стороны США?