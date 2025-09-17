Адміністрація Дональда Трампа вперше узгодила пакет озброєння для України. Він буде оплачений коштами союзників нашої країни. На президента США щодо ухвалення цього рішення могли вплинути кілька чинників.

Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний пояснив в ефірі 24 Каналу, хто здатний змінити позицію Дональда Трампа щодо військової допомоги Україні. Також міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україна має отримати дві повні системи Patriot, що були у Берліна. Водночас США передадуть Німеччині нові системи останнього покоління.

Чи вплинули на рішення Трампа дії Путіна?

Нарожний нагадав, що Конгрес США нещодавно схвалив законопроєкт оборонних витрат на 2026 рік, який передбачає 400 мільйонів доларів військової допомоги для України.

Це крапля в морі, на його думку, але це факт допомоги від США безпосередньо України, навіть без союзників. Були затверджені два пакети щодо продажу обладнання для України. Також Данія підписала контракт із США на постачання систем Patriot на 8,5 мільярда доларів.

Проте це ще під питанням, тому що сума заявлена величезна, а список обладнання, який входить до пакета, збігається з двома батареями Patriot за 4,2 мільярда доларів. Це астрономічна цифра, тому що раніше такі батареї Patriot оцінювались приблизно у 1,2 мільярда доларів,

– пояснив засновник БО "Реактивна пошта".

Військовий експерт припустив, що могло спонукати Дональда Трампа узгодити допомогу Україні, адже зараз на лінії боєзіткнення немає критичної ситуації. Вона важка, але не катастрофічна, фронт не провалюється навіть на таких складних ділянках як Покровський напрямок.

Однак варто звернути увагу на те, що нещодавно до Києва приїжджав радник Трампа Кіт Келлог. Він генерал армії та людина, яка дуже глибоко розуміється в безпекових питаннях,

– підкреслив Павло Нарожний.

Також останніми днями відбулось декілька показових обстрілів міст України, на які не міг не звернути уваги Трамп.

Саме ці показові російські обстріли України після прямих перемовин Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці, імовірно, підштовхнули президента США, на думку військового експерта, до підписання цього пакету допомоги Києву.

Що відомо про військову допомогу Україні з боку США?