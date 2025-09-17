У Трампа вперше схвалили пакет озброєння Україні: експерт припустив, що вплинуло на лідера США
- Адміністрація Трампа вперше узгодила пакет військової допомоги для України, який буде оплачений коштами союзників.
- Конгрес США схвалив законопроєкт про оборонний бюджет на 2026 рік, що включає 400 мільйонів доларів на військову допомогу Україні.
Адміністрація Дональда Трампа вперше узгодила пакет озброєння для України. Він буде оплачений коштами союзників нашої країни. На президента США щодо ухвалення цього рішення могли вплинути кілька чинників.
Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний пояснив в ефірі 24 Каналу, хто здатний змінити позицію Дональда Трампа щодо військової допомоги Україні. Також міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україна має отримати дві повні системи Patriot, що були у Берліна. Водночас США передадуть Німеччині нові системи останнього покоління.
Читайте також Думав, що буде простіше: Трамп пообіцяв зупинити війну, але не сказав, чи приїдуть Patriot
Чи вплинули на рішення Трампа дії Путіна?
Нарожний нагадав, що Конгрес США нещодавно схвалив законопроєкт оборонних витрат на 2026 рік, який передбачає 400 мільйонів доларів військової допомоги для України.
Це крапля в морі, на його думку, але це факт допомоги від США безпосередньо України, навіть без союзників. Були затверджені два пакети щодо продажу обладнання для України. Також Данія підписала контракт із США на постачання систем Patriot на 8,5 мільярда доларів.
Проте це ще під питанням, тому що сума заявлена величезна, а список обладнання, який входить до пакета, збігається з двома батареями Patriot за 4,2 мільярда доларів. Це астрономічна цифра, тому що раніше такі батареї Patriot оцінювались приблизно у 1,2 мільярда доларів,
– пояснив засновник БО "Реактивна пошта".
Військовий експерт припустив, що могло спонукати Дональда Трампа узгодити допомогу Україні, адже зараз на лінії боєзіткнення немає критичної ситуації. Вона важка, але не катастрофічна, фронт не провалюється навіть на таких складних ділянках як Покровський напрямок.
Однак варто звернути увагу на те, що нещодавно до Києва приїжджав радник Трампа Кіт Келлог. Він генерал армії та людина, яка дуже глибоко розуміється в безпекових питаннях,
– підкреслив Павло Нарожний.
Також останніми днями відбулось декілька показових обстрілів міст України, на які не міг не звернути уваги Трамп.
Саме ці показові російські обстріли України після прямих перемовин Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці, імовірно, підштовхнули президента США, на думку військового експерта, до підписання цього пакету допомоги Києву.
Що відомо про військову допомогу Україні з боку США?
- У Конгресі прийняли законопроєкт щодо оборонного бюджету у розмірі 892,6 мільярда доларів. Він включає 400 мільйонів доларів на озброєння для України.
- Також, за даними агентства Reuters, адміністрація Дональда Трампа ухвалила перший пакет військової допомоги України, який буде профінансований партнерами Києва. Заступник міністра оборони Елбридж Колбі узгодив дві поставки на суму 500 мільйонів доларів.
- Ця допомога спрямована Україні у межах нового механізму PURL, створеного США разом із союзниками для постачання Україні американської зброї коштом країн НАТО.
- Наразі список озброєння затверджується у Пентагоні, проте це можуть бути засоби протиповітряної оборони, перехоплювачі, ракети та артилерія.