США усиливают возможности Украины для более глубоких ударов по России, – посол при НАТО
- США предоставляют Украине оружие для более глубоких ударов по России, в частности новую партию вооружений на сумму около одного миллиарда долларов.
- Ежемесячно союзники по НАТО поставляют Украине оружия еще на миллиард долларов, что усиливает оборонительные и наступательные возможности Украины.
- Администрация Дональда Трампа сочетает военную помощь с закулисными переговорами с Кремлем и экономическим давлением на Россию.
США усиливают военную поддержку Украины. Они предоставляют оружие, что позволит наносить более глубокие удары по территории России.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление посла США при НАТО Мэтью Уитакера в интервью Fox News.
Что известно о поставках дальнобойного оружия Украине?
Посол Мэтью Уитакер сообщил, что администрация Дональда Трампа усиливает военную помощь Украине. По его словам, Вашингтон уже подготовил и направил новую партию вооружений стоимостью около одного миллиарда долларов.
Президент Трамп прежде всего заботится, чтобы Украина могла продолжать защищаться. Усиление ударного потенциала поможет и в наступательных действиях,
– сказал дипломат.
Кроме этого, по данным Витакера, ежемесячно союзники по НАТО поставляют Киеву оружия еще примерно на миллиард долларов. Он отметил, что новые возможности позволят украинским силам наносить более глубокие удары по территории России.
Дипломат объяснил, что Трамп сочетает военную помощь с закулисными переговорами с Кремлем и экономическим давлением на Россию. Такой подход он назвал кардинально иным от действий администрации Джо Байдена.
Американский посол добавил, что президент США стремится остановить убийства и атаки на украинские города, хотя, в очередной раз подчеркнув, что это "не война Трампа".
Последние заявления о поставках помощи Украине
США утвердили продажу Украине оборудования для системы ПВО Patriot на 179,1 миллиона долларов, что включает техподдержку, программное обеспечение, модернизацию и обучение.
Госдеп Соединенных штатов согласовал поставки Украине услуг и оборудования для спутниковой связи Starlink на 150 миллионов долларов от подрядчика Starlink Services.
Также одобрил потенциальный контракт на поставку Украине 3 350 ракет ERAM и спутникового оборудования на 825 миллионов долларов.