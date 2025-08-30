США усиливают военную поддержку Украины. Они предоставляют оружие, что позволит наносить более глубокие удары по территории России.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление посла США при НАТО Мэтью Уитакера в интервью Fox News.

Смотрите также Путин давит на союзников Украины, запугивая ракетными атаками, – The Telegraph

Что известно о поставках дальнобойного оружия Украине?

Посол Мэтью Уитакер сообщил, что администрация Дональда Трампа усиливает военную помощь Украине. По его словам, Вашингтон уже подготовил и направил новую партию вооружений стоимостью около одного миллиарда долларов.

Президент Трамп прежде всего заботится, чтобы Украина могла продолжать защищаться. Усиление ударного потенциала поможет и в наступательных действиях,

– сказал дипломат.

Кроме этого, по данным Витакера, ежемесячно союзники по НАТО поставляют Киеву оружия еще примерно на миллиард долларов. Он отметил, что новые возможности позволят украинским силам наносить более глубокие удары по территории России.

Дипломат объяснил, что Трамп сочетает военную помощь с закулисными переговорами с Кремлем и экономическим давлением на Россию. Такой подход он назвал кардинально иным от действий администрации Джо Байдена.

Американский посол добавил, что президент США стремится остановить убийства и атаки на украинские города, хотя, в очередной раз подчеркнув, что это "не война Трампа".

Последние заявления о поставках помощи Украине