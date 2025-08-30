США посилюють військову підтримку України. Вони надають зброю, що дозволить завдавати глибших ударів по території Росії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву посла США при НАТО Метью Вітакера в інтерв'ю Fox News.

Що відомо про постачання далекобійної зброї Україні?

Посол Метью Вітакер повідомив, що адміністрація Дональда Трампа посилює військову допомогу України. За його словами, Вашингтон уже підготував та надіслав нову партію озброєнь вартістю близько одного мільярда доларів.

Президент Трамп насамперед дбає, щоб Україна могла продовжувати захищатися. Посилення ударного потенціалу допоможе і в наступальних діях,

– сказав дипломат.

Крім цього, за даними Вітакера, щомісяця союзники по НАТО постачають Києву зброї ще приблизно на мільярд доларів. Він наголосив, що нові можливості дозволять українським силам завдавати глибших ударів по території Росії.

Дипломат пояснив, що Трамп поєднує військову допомогу із залаштунковими переговорами з Кремлем та економічним тиском на Росію. Такий підхід він назвав кардинально іншим від дій адміністрації Джо Байдена.

Американський посол додав, що президент США прагне зупинити вбивства та атаки на українські міста, хоча, вкотре наголосивши, що це "не війна Трампа".

