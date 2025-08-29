У Кремлі хочуть посіяти страх серед європейських партнерів України. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на матеріал The Telegraph.

Дивіться також У Трампа змінили позицію: які суттєві гарантії безпеки можуть надати США

Як Путін намагається залякати держави, що підтримують Україну?

Наразі тривають непрості дипломатичні консультації між США, Росією та Україною щодо потенційного припинення конфлікту.

Велика Британія, як ключовий партнер Києва, активно залучена до обговорень з Вашингтоном і Києвом, а також до планування майбутньої системи безпеки в регіоні після війни.

Втім Росія всіляко ігнорує дипломатичні зусилля, продовжуючи жорстокі обстріли, внаслідок яких зазнали пошкоджень будівлі Британської Ради та приміщення представництва Європейського Союзу в Києві.

Ця війна вже зачіпає весь ЄС. І я не повірю, що це не було частиною плану Путіна,

– заявив один із європейських дипломатів.

На думку експертів, цей удар є спробою Кремля залякати держави, які надають допомогу Україні, або ж нав'язати додаткові фінансові та політичні тягарі перед можливим підписанням угоди.

До слова, Путін, ймовірно, продовжує свою стратегію: замах на главу німецької компанії Rheinmetall та вибухи посилок із бомбами в Європі показують, що Росія атакує західні цивільні цілі, щоб ізолювати Україну.

У The Telegraph підкреслюють, що Британська Рада займається виключно освітніми проєктами, такими як курси англійської мови та культурні програми. Тому вона аж ніяк не може бути виправданою мішенню для військових дій, попри абсурдні звинувачення Кремля в шпигунстві.

Зверніть увагу! Експерти вважають, що Росія має й надалі стикатися з посиленим тиском через військову підтримку Києва та економічні обмеження, а Стармер повинен чітко заявити, що Лондон не поступиться перед подібними провокаціями.

Російська пропаганда звинувачує Велику Британію у зриві планів Путіна щодо України. Лондону варто протистояти Кремлю, використовуючи всі можливості – від підтримки на фронті до дипломатії та забезпечення тривалого миру після війни.

Що відомо про російську атаку на європейські осередки у Києві?