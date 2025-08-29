В Кремле хотят посеять страх среди европейских партнеров Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал The Telegraph.

Смотрите также У Трампа изменили позицию: какие существенные гарантии безопасности могут предоставить США

Как Путин пытается запугать государства, поддерживающие Украину?

Сейчас продолжаются непростые дипломатические консультации между США, Россией и Украиной относительно потенциального прекращения конфликта.

Великобритания, как ключевой партнер Киева, активно вовлечена в обсуждения с Вашингтоном и Киевом, а также в планирование будущей системы безопасности в регионе после войны.

Впрочем Россия всячески игнорирует дипломатические усилия, продолжая жестокие обстрелы, в результате которых были повреждены здания Британского Совета и помещения представительства Европейского Союза в Киеве.

Эта война уже затрагивает весь ЕС. И я не поверю, что это не было частью плана Путина,

– заявил один из европейских дипломатов.

По мнению экспертов, этот удар является попыткой Кремля запугать государства, которые оказывают помощь Украине, или навязать дополнительные финансовые и политические бремя перед возможным подписанием соглашения.

К слову, Путин, вероятно, продолжает свою стратегию: покушение на главу немецкой компании Rheinmetall и взрывы посылок с бомбами в Европе показывают, что Россия атакует западные гражданские цели, чтобы изолировать Украину.

В The Telegraph подчеркивают, что Британский Совет занимается исключительно образовательными проектами, такими как курсы английского языка и культурные программы. Поэтому он отнюдь не может быть оправданной мишенью для военных действий, несмотря на абсурдные обвинения Кремля в шпионаже.

Обратите внимание! Эксперты считают, что Россия должна и в дальнейшем сталкиваться с усиленным давлением из-за военной поддержку Киева и экономические ограничения, а Стармер должен четко заявить, что Лондон не уступит перед подобными провокациями.

Российская пропаганда обвиняет Великобританию в срыве планов Путина по Украине. Лондону стоит противостоять Кремлю, используя все возможности – от поддержки на фронте до дипломатии и обеспечения длительного мира после войны.

Что известно о российской атаке на европейские центры в Киеве?