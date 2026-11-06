Республиканцы проиграли: возобновят ли США помощь Украине

Демократическая партия одержала победу на выборах в Конгресс США. Уже даже раздавались надежды на то, что, возможно, Соединенные Штаты возобновят военную помощь Украине, как это было при Джо Байдене.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт Сергей Грабский. По его словам, стоит снять "розовые очки" в отношении этой темы. На данный момент нет оснований полагать, что такая помощь возобновится.

США будут заняты другими проблемами

Как подчеркнул Грабский, Конгресс сосредоточится на внутриамериканских вопросах. А реальные изменения в программах поддержки возможны точно не раньше середины следующего года.

Штаты – страна, которая воевала 20 лет. У них сейчас любое слово, связанное с войной, воспринимается как очень негативный триггер, – подчеркнул эксперт.

Именно поэтому вряд ли Соединенные Штаты вернутся к поддержке Украины в полном объеме, как это было и раньше.

Восстановится ли военная помощь от США после выборов: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что эксперт Александр Краев отметил, что отношение американского общества к помощи Украине остается непоколебимым. Большинство американцев в той или иной форме поддерживают наше государство.