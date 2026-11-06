Перестановки в Вашингтоне: чего ожидать Украине после выборов

Кадровые ротации и изменение баланса сил в Вашингтоне могут скорректировать дальнейшие шаги Белого дома. Об этом в эфире 24 Канала рассказал эксперт Совета по вопросам внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

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Кресло главы Пентагона шатается?

Вероятная отставка главы Пентагона Пита Хегсета способна существенно ослабить прямой контроль Дональда Трампа над оборонными ведомствами. Если оппоненты заставят главу оборонного ведомства уйти, новому кандидату придется пройти процедуру утверждения в Сенате с демократическим большинством, о чем также писало издание The Washington Post.

Хегсет на самом деле человек абсолютно инструментальный. Инструментальный в том плане, что он всегда и до конца во всем будет подчиняться президенту Трампу. Без воли президента Трампа Хегсет ничего не делал, не мог делать и не хотел делать– отметил эксперт.

По словам Краева, отстранение такой фигуры лишит Трампа рычага прямого влияния на ситуацию вокруг войны с Ираном и на решения в оборонной сфере. Президенту придется искать умеренную кандидатуру, которая будет компромиссной прежде всего для демократов.

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Сохранится ли стратегическая поддержка Украины среди американцев?

Несмотря на изменения в кадровом составе после выборов, отношение американского общества к помощи Киеву остается непоколебимым. В отличие от вопроса об Израиле, который раскалывает американцев пополам, Украина имеет солидную общественную базу поддержки, что подтверждают также опросы Chicago Council.

В вопросе Украины мы все-таки имеем более 80% поддержки в той или иной форме, начиная от тех, кто готов предоставлять Украине оружие, до тех, кто просто понимает, что Украина – жертва агрессии, и ее нужно защищать. Поэтому вопрос поддержки Украины все-таки носит более стабильный, более стратегический характер для большинства американцев– подчеркнул Краев.

Он добавил, что риска потерять общественную поддержку в США нет, хотя формат дальнейшего взаимодействия будет зависеть от назначения руководителей профильных комитетов.

Что будет требовать Конгресс от Трампа?

Обновленный законодательный орган будет стремиться заставить Белый дом выполнять ранее данные обещания. В частности, речь идет о передаче ракет PAC-3, за которые европейские партнеры уже внесли средства, но поставки которых ранее были заблокированы.

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Этот Конгресс при любом раскладе, при любой конъюнктуре внутри самого Конгресса будет стремиться заставить Трампа выполнять то, что он пообещал. То есть все то, что уже было обещано, но не было сделано из-за Трампа... будет доведено до конца– резюмировал эксперт.

Дальнейший успех диалога будет большой в том случае, если украинская дипломатическая миссия будет работать эффективно с новыми конгрессменами.

Что было известно ранее?

Вопрос военной помощи и давления на агрессора длительное время находится в центре внимания американских законодателей. Ранее анализировалось, как санкции против России могут стать инструментом контроля над решениями администрации. В то же время эксперты выясняли, как именно выборы в США способны повлиять на оборонные пакеты, а Владимир Зеленский подчеркивал, что это станет положительным фактором, который окажет влияние на Путина.