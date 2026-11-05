"Путин тогда задумается": Зеленский оценил последствия выборов в США для Украины

Зеленский прокомментировал выборы в США / GettyImages
Победа Демократической партии на выборах в Конгресс США может способствовать усилению поддержки Киева со стороны Вашингтона. Увеличение военной и финансовой помощи способно повлиять на Кремль и приблизить переговоры о мире.
Надежду на то, что переход обеих палат Конгресса под контроль демократов в следующем году станет положительным фактором для Украины, выразил президент Владимир Зеленский в интервью ZDF.
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Помощь Украине и давление на Кремль
Глава государства подчеркнул важность поддержания диалога с представителями обеих американских партий, отметив при этом четкую риторику демократов.
У нас есть двухпартийная поддержка, поддержка со стороны обеих партий. Я также благодарен республиканцам, но демократы очень четко заявляют о поддержке Украины и оказании ей помощи
Особое внимание президент уделил необходимости укрепления связей между США и Европой, которые "несколько ослабли за последние годы". Зеленский признал, что без этих отношений трудно эффективно противостоять агрессии России.
По словам украинского лидера, решимость американских законодателей в вопросе увеличения масштабов помощи Украине может заставить российского диктатора Владимира Путина пересмотреть свои намерения.
Если Конгресс сейчас заговорит о мощной финансовой поддержке или военной помощи, как это сегодня делает и демонстрирует Европа, то это станет положительным фактором, который окажет влияние на Путина. И Путин тогда задумается, имеет ли смысл продолжать борьбу, продолжать войну, если поддержка растет
Изменение баланса сил в Вашингтоне
По предварительным по итогам промежуточных выборов Республиканская партия президента Дональда Трампа утратила большинство в обеих палатах Конгресса США. Президент Дональд Трамп признал результаты голосования и заявил о готовности сотрудничать с демократическим большинством.
Напомним, что изменение расстановки сил на Капитолийском холме позволит демократам чаще выносить на рассмотрение проукраинские законопроекты и держать под контролем внешнеполитические решения Белого дома. Однако эксперты отмечают, что не стоит рассчитывать на автоматическое увеличение пособия, ведь окончательные решения будут зависеть от сложной внутриполитической борьбы.
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