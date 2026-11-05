"Путін тоді замислиться": Зеленський оцінив наслідки виборів у США для України

Сподівання, що перехід обох палат Конгресу під контроль демократів наступного року стане позитивним чинником для України, висловив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю ZDF.

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Допомога Україні та тиск на Кремль

Глава держави наголосив на важливості збереження діалогу з представниками обох американських сил, відзначивши водночас чітку риторику демократів.

Ми маємо двопартійну підтримку, підтримку з боку обох партій. Я також вдячний республіканцям, але демократи дуже чітко заявляють про підтримку України та надання їй допомоги– сказав Володимир Зеленський.

Окрему увагу президент звернув на необхідність зміцнення зв'язків між США та Європою, що "дещо ослабли за останні роки". Зеленський визнав, що без їхніх відносин важко ефективно протидіяти агресії Росії.

За словами українського лідера, рішучість американських законодавців щодо масштабування допомоги України може змусити російського диктатора Володимира Путіна переглянути свої наміри.

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Якщо Конгрес зараз заговорить про потужну фінансову підтримку або військову допомогу, як це сьогодні робить і демонструє Європа, то це буде позитивним фактором, який матиме вплив на Путіна. І Путін тоді замислиться, чи має сенс продовжувати боротьбу, продовжувати війну, якщо підтримка зростає– заявив Зеленський, додавши, що це наблизить переговори та можливе досягнення миру.

Зміна балансу сил у Вашингтоні

За попередніми підсумками проміжних виборів Республіканська партія президента Дональда Трампа втратила більшість в обох палатах Конгресу США. Президент Дональд Трамп визнав результати голосування й заявив про готовність співпрацювати з демократичною більшістю.

Нагадаємо, зміна розстановки сил на Капітолійському пагорбі дозволить демократам частіше виносити на розгляд проукраїнські законопроєкти та тримати під контролем зовнішньополітичні рішення Білого дому. Проте експерти зазначають, що автоматичного збільшення допомоги очікувати не варто, адже остаточні рішення залежатимуть від складної внутрішньополітичної боротьби.