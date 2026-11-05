Демократы получили контроль над Конгрессом США: как это может повлиять на помощь Украине

О том, как смена большинства в Конгрессе может повлиять на поддержку Украины, в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказала политолог и американист Александра Филиппенко.

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Демократы смогут чаще выносить на голосование проукраинские инициативы

По словам Филиппенко, ключевое изменение после выборов заключается не только в количестве мест, полученных каждой партией. Важно и то, кто будет контролировать руководство Палаты представителей, Сената и их комитетов. Именно от этого в значительной степени зависит, какие законопроекты будут рассматриваться и когда их будут выносить на голосование.

Что важно: сменится руководство Палаты представителей, сменится руководство всех комитетов и в Палате представителей, и в Сенате– пояснила эксперт.

Она напомнила, что ранее законопроект о помощи Украине, который имел достаточно голосов для принятия, долгое время не выносили на голосование. По словам Филиппенко, этому препятствовала позиция тогдашнего спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

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Теперь ситуация может измениться. У демократов будет больше возможностей выносить на рассмотрение инициативы, касающихся поддержки Украины, санкций против России и других решений в отношении Кремля.

Мы, напротив, будем видеть, что законопроекты, связанные с Украиной, связанные с помощью Украине, связанные с вопросами, касающимися, например, применения закона Линдси Грэм, вот эти все идеи, вот эти все законопроекты, вот эти все резолюции будут выноситься на голосование– отметила Филиппенко.

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Означает ли победа демократов больше помощи Украине

Переход обеих палат Конгресса под контроль демократов дает партии больше возможностей продвигать собственную повестку дня. В то же время внешняя политика остается сферой ответственности президента США, а принятие законов зависит от прохождения всех необходимых процедур.

Кроме того, президент может наложить вето на законопроект, а для его преодоления требуется поддержка двух третей голосов в каждой палате. Поэтому смена большинства не гарантирует, что все проукраинские инициативы будут приняты.

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Однако они могут чаще попадать на рассмотрение Конгресса, а позиция администрации Трампа в отношении Украины и России – становиться предметом более открытой политической дискуссии.

Филиппенко также обращает внимание на то, что поддержка Украины может быть выгодна для американских политиков с точки зрения их внутренней политической позиции.

Если американцы поддерживают Украину, значит, очень скоро найдутся те, кто захочет, чтобы этот флаг не только не падал и не нуждался в поддержке, но и чтобы его взяли в свои руки и гордо несли– сказала политолог.

В то же время она предостерегает от чрезмерных ожиданий: важную роль будут играть не только партийное большинство, но и позиции отдельных законодателей, а также готовность политиков договариваться между собой.

Результаты выборов открывают для Украины дополнительные возможности в Конгрессе США, но не гарантируют автоматического принятия новых пакетов помощи. Важно будет то, смогут ли демократы заручиться достаточной поддержкой для конкретных решений и как на это отреагирует Белый дом.