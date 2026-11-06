Перестановки у Вашингтоні: чого чекати Україні після виборів

Кадрові ротації та зміна балансу сил у Вашингтоні можуть скоригувати подальші кроки Білого дому. Про це в ефірі 24 Каналу розповів експерт Ради з питань зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

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Крісло шефа Пентагону хитається?

Імовірна відставка очільника Пентагону Піта Гегсета здатна суттєво послабити прямий контроль Дональда Трампа над оборонними відомствами. Якщо опоненти змусять главу оборонного відомства піти, новому кандидату доведеться долати затвердження в Сенаті з демократичною більшістю, про що також писало видання The Washington Post.

Гегсет насправді людина абсолютно інструментальна. Інструментальна в тому плані, що він завжди і до кінця в усьому буде слухатися президента Трампа. Без волі президента Трампа Гегсет нічого не робив, не міг робити та не хотів робити– зазначив експерт.

За словами Краєва, зняття такої фігури виб'є у Трампа важіль прямого впливу на ситуацію довкола війни з Іраном та рішень в оборонній сфері. Президенту доведеться шукати усереднену кандидатуру, яка буде компромісною насамперед для демократів.

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Чи збережеться стратегічна підтримка України серед американців?

Попри зміни персонального складу після виборів, ставлення американського суспільства до допомоги Києву залишається непохитним. На відміну від питання Ізраїлю, яке розколює американців навпіл, Україна має солідну суспільну базу підтримки, що підтверджують також опитування Chicago Council.

У питанні України ми все-таки маємо понад 80% в тій чи іншій формі підтримки, починаючи від тих, хто готовий надавати Україні зброю, до тих, хто просто розуміє, що Україна – жертва агресії, її треба захищати. Тому питання підтримки України все-таки носить більш стабільний, більш стратегічний характер для більшості американців– наголосив Краєв.

Він додав, що втратити суспільну підтримку в США ризику немає, хоча формат подальшої взаємодії залежатиме від призначення керівників профільних комітетів.

Що вимагатиме Конгрес від Трампа?

Оновлений законодавчий орган прагнутиме примусити Білий дім виконувати раніше взяті обіцянки. Зокрема, йдеться про передання ракет PAC-3, за які європейські партнери вже внесли кошти, але постачання яких раніше заблокували.

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Цей Конгрес за будь-якого розкладу, за будь-якої кон'юнктури всередині самого Конгресу буде вболівати за те, аби змусити Трампа виконувати те, що він пообіцяв. Тобто все те, що вже було обіцяно та не було зроблено через Трампа... буде довиконано– резюмував експерт.

Подальший успіх діалогу великою мірою залежатиме від ефективності роботи української дипломатичної місії з новими конгресменами.

Що було відомо раніше?

Питання військової допомоги та тиску на агресора тривалий час перебуває у фокусі уваги американських законодавців. Раніше аналізувалося, як санкції проти Росії можуть стати інструментом контролю над рішеннями адміністрації. Водночас експерти з'ясовували, як саме вибори в США здатні вплинути на оборонні пакети, а Володимир Зеленський наголошував, що це буде позитивним фактором, який матиме вплив на Путіна.