Трампа можуть змусити відновити допомогу Україні: Світан пояснив, що змінять вибори у США

Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Роман Світан в ефірі 24 Каналу пояснив, як зміна більшості в Конгресі може вплинути на постачання американської зброї. Він також розповів, чому результати голосування можуть позначитися не лише на допомозі Україні, а й на доходах Росії від продажу нафти.

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Конгрес може обмежити рішення Трампа

У Сполучених Штатах наближаються проміжні вибори, які визначать новий баланс сил між президентом і законодавцями. За прогнозом Світана, демократи мають високі шанси отримати більшість у Палаті представників, тоді як боротьба за контроль над Сенатом залишається значно складнішою.

Експерт пояснив, що на цих виборах переобирають лише близько третини сенаторів. Через це навіть у разі успіху демократів у нижній палаті республіканці можуть зберегти контроль над верхньою, а Дональд Трамп не втратить усіх політичних важелів.

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Водночас зміна більшості в Палаті представників відкриє для опонентів президента можливість активніше перевіряти діяльність його адміністрації. Зокрема, законодавці зможуть порушувати питання про можливі корупційні порушення та вимагати пояснень щодо рішень Білого дому.

Палату представників він практично на сто відсотків втрачає. І ось тут є плюс. Чому? Тому що саме в Палаті представників можуть ініціювати розслідування щодо корупції та дій адміністрації. Трампу тут точно можуть створити серйозні проблеми– пояснив Світан.

Для України політичні зміни у Вашингтоні можуть мати практичне значення. Військова підтримка залежить не лише від готовності американських політиків виділяти кошти, а й від того, хто ухвалює остаточне рішення про виконання відповідних програм.

Світан вважає, що двопартійна підтримка України може дозволити Конгресу закріплювати необхідні рішення в законах. За такого підходу адміністрація Трампа матиме менше можливостей самостійно затримувати або блокувати виконання затверджених зобов'язань.

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Двопартійна підтримка України американським істеблішментом дає можливість сподіватися, що такі закони, як санкції Грема, не віддаватимуть на розсуд самому Трампу. Вони проходитимуть як закони, обов'язкові до виконання– наголосив військовий експерт.

Подібний механізм уже застосовували щодо постачання Україні американського озброєння. Світан нагадав про рішення Конгресу, яке зобов'язувало Трампа передати українській армії протитанкові комплекси Javelin ще до початку повномасштабного вторгнення Росії.

Він сподівається, що такий підхід можна буде використати й для нових програм оборонної підтримки. Водночас для ухвалення відповідних законів знадобиться достатня кількість голосів, а можливе збереження республіканської більшості в Сенаті залишатиметься важливим чинником.

Зміни на Близькому Сході можуть вдарити по Росії

Військова допомога Україні також пов'язана з розподілом американських витрат на інші міжнародні конфлікти. У США дедалі активніше обговорюють фінансування операцій проти Ірану та подальшу підтримку Ізраїлю, особливо з огляду на продовження бойових дій у Газі.

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Демократи можуть вимагати перегляду відповідних бюджетних програм після виборів. Серед можливих наслідків розглядають скорочення витрат на близькосхідний напрямок, що створило б додатковий простір для обговорення допомоги Україні.

Бюджет, пов'язаний із підтримкою Ізраїлю, скорочуватимуть. І тоді в Ізраїлю буде набагато менше можливостей на Близькому Сході піднімати ціну на нафту. А для кого вона піднімається? Для Трампа і для Путіна– заявив полковник запасу.

Зростання нафтових котирувань через бойові дії на Близькому Сході має значення для російської економіки. Москва продовжує отримувати доходи від продажу енергоносіїв, які дозволяють підтримувати військові витрати та фінансувати виробництво озброєння.

Високі ціни також можуть бути вигідними американським нафтовидобувним компаніям. Однак для України важливішим є те, що додаткові надходження до російського бюджету допомагають Кремлю продовжувати війну.

Ціна на нафту, яка зараз піднялася через війну проти Ірану, дає можливість російській економіці більш-менш вести бойові дії. Вони навіть підбадьорилися. Це питання може бути вирішене після виборів– припустив Світан.

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При цьому можливе перенаправлення американських коштів на підтримку України залежатиме від рішень нового складу Конгресу. Зменшення витрат на інші військові програми саме по собі ще не означає автоматичного збільшення допомоги Києву.

Світан пов'язує свої сподівання насамперед із посиленням позицій законодавців, готових підтримувати Україну незалежно від бажань американського президента. Якщо Конгрес зможе ухвалювати обов'язкові до виконання рішення щодо постачання зброї та санкцій проти Росії, адміністрації Трампа доведеться враховувати їх під час формування подальшої політики.



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