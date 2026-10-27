"Це вже наші ракети": Світан про Storm Shadow та незрозумілу паузу в ударах по НПЗ

Україна продовжує атакувати російські військові та промислові підприємства, однак удари по нафтопереробних заводах останнім часом стали окремим приводом для суперечок. Росія вже відновлює частину пошкоджених потужностей і повертається до експорту пального, отримуючи додаткові кошти для своєї економіки.

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Полковник запасу, військовий експерт Роман Світан в ефірі 24 Каналу поставив гострі запитання військовому командуванню щодо ситуації з російськими НПЗ. Він також заявив про отримання Україною ліцензії на збирання Storm Shadow і SCALP, пояснив можливе походження вибухів на Уралі та оцінив перспективи американської допомоги після виборів.

Пауза в ударах по НПЗ

Росія поступово відновлює виробництво пального після попередніх українських атак. Зокрема, знову запрацював Сизранський нафтопереробний завод, а російські підприємства повертаються до випуску бензину, дизеля та авіаційного гасу.

Світан звернув увагу на суперечність між власними спостереженнями та публічними заявами Володимира Зеленського. Президент говорив про продовження атак на російську нафтопереробну інфраструктуру, тоді як експерт не бачить повідомлень про нові ураження відповідних заводів.

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Третій тиждень по російській нафтянці не б'ють Збройні сили. Хто вам команду дав? На Зеленського не посилайтеся. Він конкретно каже, що удари продовжуються. А ми бачимо, що жоден НПЗ не горить– наголосив Світан.

Свої претензії він адресував представникам військового керівництва, зокрема Хмарі, Скибюку та Драпатому. На його думку, генерали мають пояснити, чому за наявності успішних операцій проти інших російських підприємств нафтопереробка не зазнає подібного тиску.

Тим часом послаблення обмежень на продаж російських нафтопродуктів створює для Москви додаткові можливості. Пальне з відновлених потужностей надходить на внутрішній ринок, а частину продукції Росія знову може експортувати.

Російська казна отримує гроші, на які зрештою виробляє техніку та боєприпаси, що вбивають наших солдатів і цивільних. Тому нафтопереробку завжди ставили на перше місце: вона б'є безпосередньо по гаманцю російської економіки– пояснив військовий експерт.

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Від роботи цих підприємств залежить також забезпечення російських військових підрозділів пальним. Особливе значення має виробництво авіаційного гасу для бойової авіації, яку Москва продовжує використовувати для ударів по Україні.

Що показав удар по Воронежу

Українські безпілотники атакували одразу кілька об'єктів у Воронезькій області. Серед цілей були авіаційне підприємство, завод із виробництва синтетичного каучуку та Північний міст.

Військове значення хімічного підприємства не обмежується його основною продукцією. Заводи такого профілю можуть випускати добавки, які підвищують октанове число бензину, а атаковане авіаційне виробництво, за інформацією експерта, виготовляє вузли та агрегати для літаків Іл-96.

Операція відмінна. Зібрали кілька десятків безпілотників, прорвали фронтову ППО та завдали удару одразу по кількох підприємствах. Триста кілометрів начебто небагато, але все одно доводиться прориватися. У росіян досі доволі щільна протиповітряна оборона– зазначив Світан.

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Водночас пошкодження мосту він оцінив значно стриманіше. Для серйозного руйнування таких споруд безпілотники не завжди мають достатню потужність, тому результат подібної атаки може бути обмеженим.

Натомість Світан запропонував порівняти наслідки цієї операції з можливим ураженням великого нафтопереробного підприємства. На його думку, специфіка виробництва та наявність легкозаймистих речовин роблять такі об'єкти особливо вразливими.

Якби всі ці дрони впали на Саратовський НПЗ, він би цього року вже навіть не відновився. Нафтопереробка сама горить. Іноді одного дрона достатньо, щоб спалити окрему ділянку заводу, а з нафтохімією ще потрібно повозитися– вважає полковник запасу.

Поруч із Саратовським НПЗ розташована авіабаза Енгельс-2, яку Росія використовує для стратегічних бомбардувальників Ту-95. Нафтопереробна інфраструктура регіону забезпечує, зокрема, виробництво авіаційного пального, необхідного для роботи таких літаків.

Storm Shadow як українська зброя

Ракети Storm Shadow застосували для ударів по заводу "Протон" в Орловській області та підприємству "Енергія" в Липецьку. Ці об'єкти пов'язують із виробництвом компонентів для російського озброєння, зокрема ракетної техніки.

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Коментуючи їхнє ураження, Світан зробив резонансну заяву про походження ракет, які використовує Україна. Він стверджує, що кілька місяців тому було досягнуто домовленостей про ліцензійне виробництво із залученням британської та французької сторін.

Давайте говорити, що це українські ракети. Ми отримали ліцензію на великовузлове збирання Storm Shadow і SCALP. Це вже наша українська зброя, яка завдає ударів по Росії. І ні британцям, ні французам не потрібно боятися, що росіяни якось косо на них дивитимуться– заявив Світан.

Для пояснення він навів приклад українських безпілотників, які можуть складатися переважно з іноземних компонентів, але після виробництва на українських підприємствах вважаються вітчизняною продукцією.

Подібну модель експерт пропонує поширювати й на інше високоточне озброєння, зокрема в перспективі на ракети Tomahawk. Проте не менш важливим він вважає інформаційний супровід українських далекобійних операцій.

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Росія використовує такі удари для тиску на західні суспільства, намагаючись представити військову допомогу Україні як безпосередню участь інших держав у війні.

Росіяни одразу підхоплюють це через свої ботоферми: ось вашими ракетами вдарили по Росії, тепер готуйтеся, зараз Лондон зітремо на порох. Це створює проблеми політикам, які нам допомагають. Навіщо нам підігравати російській пропаганді?– наголосив експерт.

Допомога партнерів, за його словами, відповідає праву України на самооборону, закріпленому статтею 51 Статуту ООН. Він також звернув увагу на ефективність крилатих ракет на відстанях у кілька сотень кілометрів, коли у противника залишається обмежений час для реагування винищувачів.

Серед українських розробок Світан згадав "Фламінго", яку також можна було б застосовувати для таких завдань. Водночас він висловив сумнів щодо наявності достатньої кількості цих ракет для регулярних ударів.

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Вибухи на Уралі

У Свердловській області Росії повідомлялося про сходження з рейок семи цистерн із двадцяти, що рухалися залізницею. За наведеними даними, цистерни перевозили пальне, а частина з них вибухнула.

Причини інциденту залишаються нез'ясованими, однак полковник запасу припустив, що це могла бути робота українських спецслужб або місцевих груп, які виступають проти влади Москви.

Не виключаю можливості роботи наших спецслужб, які діють у режимі вільного полювання. Побачили можливість завдати втрат російському військовому об'єкту – виконують завдання без погодження з центром, а потім звітують про роботу– пояснив Світан.

За його словами, подібну практику використовували ще з 2014 року серед учасників підпілля на Донеччині. Вона передбачає значну автономію місцевих груп, які ухвалюють рішення безпосередньо на місці.

Світан також припускає участь росіян, які прагнуть позбутися політичного контролю Москви над своїми регіонами. Частина таких структур, за його твердженням, співпрацює з Україною та зацікавлена в подальшому ослабленні російської держави.

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Експерт стверджує, що серед цих груп уже виникає невдоволення можливим скороченням українських атак на паливну інфраструктуру. Він не виключає, що окремі підпільні операції можуть продовжуватися незалежно від рішень, які ухвалюють щодо регулярних далекобійних ударів.

США можуть змінити курс

Після проміжних виборів до Конгресу США 3 листопада можуть з'явитися нові можливості для військової підтримки України. Роман Світан пов'язує свої очікування насамперед із перспективою зміни більшості в Палаті представників.

Майже на сто відсотків демократи займуть Палату представників. Із Сенатом ситуація інша – там приблизно п'ятдесят на п'ятдесят. У Трампа може залишитися Сенат під контролем республіканців, але Палату представників він практично напевно втрачає– спрогнозував експерт.

За такого сценарію демократи отримають більше можливостей ініціювати розслідування щодо рішень американської адміністрації та вимагати пояснень від її представників.

Для України особливе значення матиме двопартійна підтримка законодавчих ініціатив щодо оборонної допомоги й санкцій проти Росії. Рішення, закріплені законами Конгресу, складніше блокувати одноосібно, ніж програми, реалізація яких залежить переважно від позиції президента.

Прийняв Конгрес рішення й зобов'язав Трампа передати нам Javelin. Йому вже нікуди подітися, закон він виконуватиме. Тут може бути така сама ситуація. Саме через цей підхід і є надія– пояснив Світан.

Додаткові зміни він прогнозує у фінансуванні американських операцій на Близькому Сході. Зокрема, демократи можуть наполягати на скороченні витрат на війну проти Ірану та перегляді допомоги Ізраїлю.

На його думку, це матиме значення і для світового нафтового ринку. Зростання цін через бойові дії на Близькому Сході дозволяє Росії отримувати більше доходів від експорту, а можливе зниження напруженості може послабити відповідне джерело фінансування російської економіки.

Європа та проросійські сили

Політичні зміни в європейських державах експерт оцінює оптимістичніше. На прикладі невдач Александра Вучича в Сербії він пояснив, чому не вважає посилення проросійських сил у Європі неминучим.

Водночас Москва продовжує намагатися впливати на суспільні настрої через ботоферми, соціальні мережі та інформаційні кампанії. Особливу увагу він звернув на TikTok і спроби використати протестні рухи у Франції, Бельгії та Італії для загострення внутрішніх суперечностей.

Серед політиків, чиї заяви можуть створювати ризики для подальшої підтримки України, він згадав Марін Ле Пен. Водночас не виключив, що її обіцянки скоротити допомогу Києву можуть бути пов'язані з передвиборчою боротьбою за прихильність окремих груп виборців.

Незалежно від майбутнього політичного курсу Парижа Україні доведеться враховувати реальні обсяги підтримки різних партнерів. Світан порівняв французьку допомогу з внеском держав, які мають значно менші економічні можливості.

Найбільше у співвідношенні до свого ВВП нам допомагають країни Балтії – Естонія, Литва, Латвія. Їм величезне спасибі. Франція могла б у десятки разів, а то й у сотню збільшити цю допомогу. Вони цього не роблять– наголосив полковник запасу.

З огляду на можливі політичні зміни у Франції він радить обережно планувати довгострокові програми, пов'язані з винищувачами Rafale та Mirage.

Більш надійними напрямками співпраці Світан вважає загальноєвропейські оборонні проєкти, британські та німецькі можливості, зокрема Eurofighter. Серед найперспективніших літаків для України він назвав шведські Gripen, якщо вдасться забезпечити їхню достатню кількість.

НАТО як предмет торгу

Кремль знову повертається до вимог, які висував ще перед повномасштабним вторгненням. Йдеться про обмеження військової присутності НАТО та фактичне повернення до конфігурації Альянсу 1997 року.

Світан вважає, що ці ультиматуми використовують передусім для залякування Східної та Північної Європи. Росія намагається створити враження, що готова висунути масштабні претензії до всієї європейської системи безпеки.

Вони цим лякають. А потім скажуть: давайте ми знімемо питання НАТО 1997 року, тільки віддайте нам Україну. Приблизно так вони знову витягають цю страшилку й починають нею торгувати– пояснив військовий експерт.

Можливість такого торгу він пов'язує з підготовкою нових переговорних форматів, зокрема за участю США, Росії та Китаю.

За його припущенням, Дональд Трамп намагатиметься дистанціювати Москву від Пекіна або хоча б представити Росію як відносно нейтрального гравця у протистоянні США з Китаєм. Однак залежність Кремля від китайської економіки та політичної підтримки суттєво обмежує можливості такого маневру.

Сі Цзіньпін добре розуміє становище російського керівництва, тому американському президенту буде складно змінити баланс відносин між Москвою та Пекіном навіть за допомогою нових економічних пропозицій.

Світан про паузу в ударах по НПЗ Росії: дивіться відео