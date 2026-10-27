"Это уже наши ракеты": Свитан о Storm Shadow и непонятной паузе в ударах по НПЗ

Украина продолжает проводить атаки на российские военные и промышленные предприятия, однако атаки на нефтеперерабатывающие заводы в последнее время стали отдельным поводом для споров. Россия уже восстанавливает часть поврежденных мощностей и возобновляет экспорт топлива, получая дополнительные средства для своей экономики.

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Полковник запаса, военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала задал острые вопросы военному командованию относительно ситуации с российскими НПЗ. Он также заявил о получении Украиной лицензии на сборку Storm Shadow и SCALP, объяснил возможное происхождение взрывов на Урале и оценил перспективы американской помощи после выборов.

Перерыв в ударах по НПЗ

Россия постепенно возобновляет производство топлива после предыдущих украинских атак. В частности, вновь заработал Сызранский нефтеперерабатывающий завод, а российские предприятия возобновляют выпуск бензина, дизельного топлива и авиационного керосина.

Свитан обратил внимание на противоречие между собственными наблюдениями и публичными заявлениями Владимира Зеленского. Президент говорил о продолжении атак на российскую нефтеперерабатывающую инфраструктуру, тогда как эксперт не видит сообщений о новых поражениях соответствующих заводов.

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Уже третью неделю Вооруженные силы не наносят ударов по российской нефтяной промышленности. Кто вам отдал приказ? Не ссылайтесь на Зеленского. Он конкретно говорит, что удары продолжаются. А мы видим, что ни один НПЗ не горит– подчеркнул Свитан.

Свои претензии он адресовал представителям военного руководства, в частности Хмаре, Скибюку и Драпатому. По его мнению, генералы должны объяснить, почему при наличии успешных операций против других российских предприятий нефтепереработка не подвергается подобному давлению.

Между тем ослабление ограничений на продажу российских нефтепродуктов создает для Москвы дополнительные возможности. Топливо с восстановленных мощностей поступает на внутренний рынок, а часть продукции Россия снова может экспортировать.

Российская казна получает деньги, на которые в конечном итоге производит технику и боеприпасы, убивающие наших солдат и мирных жителей. Поэтому нефтепереработку всегда ставили на первое место: она бьет непосредственно по кошельку российской экономики– пояснил военный эксперт.

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От работы этих предприятий зависит также обеспечение российских воинских подразделений топливом. Особое значение имеет производство авиационного керосина для боевой авиации, которую Москва продолжает использовать для ударов по Украине.

Что показал удар по Воронежу

Украинские беспилотники провели атаку сразу на несколько объектов в Воронежской области. Среди целей были авиационное предприятие, завод по производству синтетического каучука и Северный мост.

Военное значение химического предприятия не ограничивается его основной продукцией. Заводы такого профиля могут выпускать добавки, повышающие октановое число бензина, а атакованное авиационное производство, по информации эксперта, изготавливает узлы и агрегаты для самолетов Ил-96.

Операция отличная. Собрали несколько десятков беспилотников, прорвали фронтовую ПВО и нанесли удар сразу по нескольким предприятиям. Триста километров вроде бы немного, но все равно приходится прорываться. У россиян до сих пор довольно плотная противовоздушная оборона– отметил Свитан.

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В то же время повреждения моста он оценил значительно сдержаннее. Для серьезного разрушения таких сооружений беспилотники не всегда обладают достаточной мощностью, поэтому результат подобной атаки может быть ограниченным.

Вместо этого Свитан предложил сравнить последствия этой операции с возможным поражением большого нефтеперерабатывающего предприятия. По его мнению, специфика производства и наличие легковоспламеняющихся веществ делают такие объекты особенно уязвимыми.

Если бы все эти дроны упали на Саратовский НПЗ, он бы в этом году уже даже не восстановился. Нефтепереработка сама по себе горит. Иногда одного дрона достаточно, чтобы сжечь отдельный участок завода, а с нефтехимией еще нужно повозиться– считает полковник запаса.

Рядом с Саратовским НПЗ расположена авиабаза "Энгельс-2", которую Россия использует для стратегических бомбардировщиков Ту-95. Нефтеперерабатывающая инфраструктура региона обеспечивает, в частности, производство авиационного топлива, необходимого для работы таких самолетов.

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Storm Shadow как украинское оружие

Ракеты Storm Shadow были применены для нанесения ударов по заводу "Протон" в Орловской области и предприятию "Энергия" в Липецке. Эти объекты связывают с производством компонентов для российского вооружения, в частности ракетной техники.

Комментируя их поражение, Свитан сделал резонансное заявление о происхождении ракет, которые использует Украина. Он утверждает, что несколько месяцев назад были достигнуты договоренности о лицензионном производстве с привлечением британской и французской сторон.

Давайте говорить, что это украинские ракеты. Мы получили лицензию на крупноузловую сборку Storm Shadow и SCALP. Это уже наше украинское оружие, которое наносит удары по России. И ни британцам, ни французам не нужно бояться, что россияне как-то косо на них посмотрят– заявил Свитан.

В качестве пояснения он привел пример украинских беспилотников, которые могут состоять преимущественно из иностранных комплектующих, но после производства на украинских предприятиях считаются отечественной продукцией.

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Подобную модель эксперт предлагает распространить и на другое высокоточное вооружение, в частности в перспективе на ракеты Tomahawk. Однако не менее важным он считает информационное сопровождение украинских дальнобойных операций.

Россия использует такие удары для давления на западные общества, пытаясь представить военную помощь Украине как непосредственное участие других государств в войне.

Россияне сразу подхватывают это через свои ботофермы: вот вашими ракетами ударили по России, теперь готовьтесь, сейчас Лондон сотрем в порошок. Это создает проблемы политикам, которые нам помогают. Зачем нам подыгрывать российской пропаганде?– подчеркнул эксперт.

Помощь партнеров, по его словам, соответствует праву Украины на самооборону, закрепленному в статье 51 Устава ООН. Он также обратил внимание на эффективность крылатых ракет на расстояниях в несколько сотен километров, когда у противника остается ограниченное время для реагирования истребителей.

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Среди украинских разработок Свитан упомянул "Фламинго", которую также можно было бы применять для таких задач. В то же время он выразил сомнение относительно наличия достаточного количества этих ракет для регулярных ударов.

Взрывы на Урале

В Свердловской области России сообщалось о сходе с рельсов семи цистерн из двадцати, следовавших по железной дороге. По приведенным данным, цистерны перевозили топливо, а часть из них взорвалась.

Причины инцидента остаются невыясненными, однако полковник запаса предположил, что это могла быть работа украинских спецслужб или местных групп, выступающих против власти Москвы.

Не исключаю возможности действий наших спецслужб, которые действуют в режиме свободной охоты. Увидев возможность нанести ущерб российскому военному объекту, они выполняют задачу без согласования с центром, а затем отчитываются о проделанной работе– пояснил Свитан.

По его словам, подобная практика использовалась еще с 2014 года среди участников подполья в Донецкой области. Она предусматривает значительную автономию местных групп, которые принимают решения непосредственно на месте.

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Свитан также предполагает участие россиян, стремящихся избавиться от политического контроля Москвы над своими регионами. Часть таких структур, по его утверждению, сотрудничает с Украиной и заинтересована в дальнейшем ослаблении российского государства.

Эксперт утверждает, что среди этих групп уже возникает недовольство возможным сокращением украинских атак на топливную инфраструктуру. Он не исключает, что отдельные подпольные операции могут продолжаться независимо от решений, принимаемых в отношении регулярных дальних ударов.

США могут изменить курс

После промежуточных выборов в Конгресс США 3 ноября могут появиться новые возможности для военной поддержки Украины. Роман Свитан связывает свои ожидания прежде всего с перспективой смены большинства в Палате представителей.

Почти на сто процентов демократы займут Палату представителей. С Сенатом ситуация иная – там примерно пятьдесят на пятьдесят. У Трампа может остаться Сенат под контролем республиканцев, но Палату представителей он практически наверняка потеряет– прогнозирует эксперт.

При таком сценарии у демократов появится больше возможностей инициировать расследования в отношении решений американской администрации и требовать объяснений от ее представителей.

Для Украины особое значение будет иметь двухпартийная поддержка законодательных инициатив по оборонной помощи и санкциям против России. Решения, закрепленные законами Конгресса, сложнее блокировать в одиночку, чем программы, реализация которых зависит преимущественно от позиции президента.

Конгресс принял решение и обязал Трампа передать нам Javelin. Ему уже некуда деваться, он будет выполнять закон. Здесь может сложиться такая же ситуация. Именно благодаря этому подходу и есть надежда– пояснил Свитан.

Дополнительные изменения он прогнозирует в финансировании американских операций на Ближнем Востоке. В частности, демократы могут настаивать на сокращении расходов на войну против Ирана и пересмотре помощи Израилю.

По его мнению, это будет иметь значение и для мирового нефтяного рынка. Рост цен из-за боевых действий на Ближнем Востоке позволяет России получать больше доходов от экспорта, а возможное снижение напряженности может ослабить соответствующий источник финансирования российской экономики.

Европа и пророссийские силы

Политические изменения в европейских странах эксперт оценивает более оптимистично. На примере неудач Александра Вучича в Сербии он объяснил, почему не считает усиление пророссийских сил в Европе неизбежным.

В то же время Москва продолжает пытаться влиять на общественные настроения через ботофермы, социальные сети и информационные кампании. Особое внимание он уделил TikTok и попыткам использовать протестные движения во Франции, Бельгии и Италии для обострения внутренних противоречий.

Среди политиков, чьи заявления могут создавать риски для дальнейшей поддержки Украины, он упомянул Марин Ле Пен. В то же время не исключил, что ее обещания сократить помощь Киеву могут быть связаны с предвыборной борьбой за расположение отдельных групп избирателей.

Независимо от будущего политического курса Парижа Украине придется учитывать реальные объемы поддержки со стороны различных партнеров. Свитан сравнил французскую помощь с вкладом государств, которые имеют значительно меньшие экономические возможности.

Больше всего в соотношении к своему ВВП нам помогают страны Балтии – Эстония, Литва, Латвия. Им огромное спасибо. Франция могла бы в десятки раз, а то и в сто раз увеличить эту помощь. Они этого не делают– подчеркнул полковник запаса.

Учитывая возможные политические изменения во Франции, он советует осторожно планировать долгосрочные программы, связанные с истребителями Rafale и Mirage.

Более надежными направлениями сотрудничества Свитан считает общеевропейские оборонные проекты, британские и немецкие возможности, в частности Eurofighter. Среди наиболее перспективных самолетов для Украины он назвал шведские Gripen, если удастся обеспечить их в достаточном количестве.

НАТО как предмет торга

Кремль вновь возвращается к требованиям, которые выдвигал еще до полномасштабного вторжения. Речь идет об ограничении военного присутствия НАТО и фактическом возвращении к конфигурации Альянса 1997 года.

Свитан считает, что эти ультиматумы используются прежде всего для запугивания Восточной и Северной Европы. Россия пытается создать впечатление, что готова выдвинуть масштабные претензии ко всей европейской системе безопасности.

Они этим пугают. А потом скажут: давайте мы снимем вопрос о НАТО 1997 года, только отдайте нам Украину. Примерно так они снова вытаскивают эту страшилку и начинают ею торговать– пояснил военный эксперт.

Возможность такого торга он связывает с подготовкой новых переговорных форматов, в частности с участием США, России и Китая.

По его предположению, Дональд Трамп будет пытаться дистанцировать Москву от Пекина или хотя бы представить Россию как относительно нейтрального игрока в противостоянии США с Китаем. Однако зависимость Кремля от китайской экономики и политической поддержки существенно ограничивает возможности такого маневра.

Си Цзиньпин хорошо понимает положение российского руководства, поэтому американскому президенту будет сложно изменить баланс отношений между Москвой и Пекином даже с помощью новых экономических предложений.

Свитан о паузе в ударах по НПЗ России: смотрите видео