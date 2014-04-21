Армия США покидает Европу: как Россия хочет испытать 5 статью НАТО и устоит ли ЕС без Украины

Европейские чиновники ощутимо нервничают, когда Вашингтон в очередной раз поднимает тему сокращения военного присутствия США в Европе. Администрация Дональда Трампа рассматривает вариант вывода около 10 тысяч своих солдат с восточного фланга НАТО в рамках сокращения расходов и перемещения освободившихся сил для сдерживания Китая.

Соединенные Штаты в течение более 80 лет были главным гарантом безопасности Европы, но, похоже, эта константа рискует быть измененной: европейцы останутся ослабленными перед угрозой военного вторжения со стороны России.

24 Канал проанализировал изменения в американской политике безопасности, оценил возможности Европы защитить себя собственными силами и определил, какую роль в этом процессе может сыграть Украина.

Америка покинет Европу?

Высокопоставленные чиновники Пентагона решают судьбу 20-тысячной группировки войск США в восточной части Европы, которую администрация Джо Байдена в 2022 году, на фоне российского вторжения, направила для укрепления обороны государств – членов НАТО, граничащих с Украиной, в частности Польши и Румынии.

Точных данных Пентагон пока не озвучивает, но ожидается, что США могут вывести до половины сил, размещенных Байденом.

Американские и европейские чиновники, ознакомленные с этим вопросом, подозревают, что такие действия рискуют нанести ущерб всей европейской безопасности и сделать настоящий подарок Владимиру Путину.



Солдаты США прибывают в Европу после объявления Пентагона о переброске дополнительных сил для поддержки союзников по НАТО, 2022 год / Фото US Army

Россияне могут расценить действия США как часть более широкой стратегии по выводу американских сил из Европы и в целом ослабление блока НАТО.

В будущем это даст России возможность испытать пятую статью на слабых пограничных государствах, таких как страны Балтии. Дополнительного напряжения европейцам добавляет и то, что такие решения США совпадают с усилиями Дональда Трампа завершить войну в Украине.

Это наводит на мысль, что ослабление европейской безопасности может быть обусловлено тактикой Белого дома относительно уступок России в обмен на компромиссы со стороны Кремля в урегулировании войны. Ведь до начала полномасштабного вторжения Путин ставил ультиматум США о выводе сил НАТО с востока Европы. В конце концов Трамп лично опроверг это предположение в общении с журналистами.



Никто меня об этом не просил, поэтому я не думаю, что нам придется это делать. Я бы не хотел этого делать. Но этот вопрос никогда не возникал,

– заметил Дональд Трамп.

США сегодня выполняют ведущую роль в управлении силами НАТО в Европе, и в случае уменьшения присутствия американских войск возникает риск нанести ущерб также национальной безопасности самих Штатов. К таким выводам пришли как в Сенате США, так и в Европейском командовании американских вооруженных сил; по этой причине там призывают оставить численность войск на нынешнем уровне. По мнению военно-политической элиты, это необходимо для сдерживания экспансионистских намерений России против союзников в Европе.

Стоит заметить, что США контролируют свой собственный арсенал тактического ядерного оружия на территории Европы, что является важным элементом сдерживания еще с начала Холодной войны.



Франция и Великобритания также имеют ядерные боеголовки, но они слишком мощные, подпадают под определение стратегического оружия и не подходят для ограниченного поражения вражеских целей в случае угрозы. Западные аналитики обеспокоены, что изъятие американского тактического ядерного оружия из системы безопасности Европы создает "пробел сдерживания", который может использовать Россия благодаря собственному арсеналу.

Согласно данным Европейского командования США, общее количество американских войск в Европе по состоянию на начало 2025 года составляет около 84 тысяч военнослужащих .

. С начала полномасштабного российского вторжения это число колеблется от 75 до 105 тысяч американских солдат в зависимости от регулярных ротаций или военных учений.

В целом США имеют на территории Европы более 40 военных баз, которые расположены по всему континенту – от Гренландии и Исландии до Турции и стран Балтии.



Размещение американских баз на территории Европы и численность войск США в разных странах континента / Инфографика Counsil on Foreighn Relations

Находясь на территории Европы, американские солдаты не только обеспечивают оборону континента от внешних угроз, но и обмениваются опытом, обучают союзные армии, в частности Вооруженные Силы Украины, и руководят размещением тактического ядерного оружия США на территории Европы.

В целом европейские национальные армии чрезвычайно тесно интегрированы с американскими войсками и во многих аспектах полагаются исключительно на Штаты.

К примеру, такие сложные процессы, как перевозка самолетами больших грузов или заправка истребителей в воздухе, сегодня обеспечиваются исключительно американцами. Сейчас европейцы банально не имеют возможности заменить США в этом направлении, следовательно, собственноручно не способны выполнить даже простые военные задачи, уверены некоторые европейские чиновники.

Европа должна взять ответственность за собственную безопасность

В течение последних 80 лет европейские армии сильно полагались на поддержку США, поэтому замена американцев потребует времени и миллиардов евро. Если деньги европейские государства и смогут найти, то времени у Европы нет вообще.

Вряд ли именно сейчас США пойдут на полный вывод своих войск с Европейского континента, однако даже существенное уменьшение их численности развяжет руки России. Ведь, несмотря на все миротворческие намерения Дональда Трампа, вопрос урегулирования войны в Украине не сдвинулся с места, следовательно, опасность со стороны России остается и в дальнейшем.

Дополнительной проблемой стало то, что Трамп ослабляет именно восточный фланг НАТО, где сегодня и в ближайшие годы будет существовать реальный риск вторжения или ограниченных военных операций со стороны России. Подобные решения наносят ущерб также миротворческим усилиям самих европейцев.

"Коалиция желающих" – совместные намерения европейских государств разместить свои войска на территории Украины для поддержания мира – рискует сорваться из-за отсутствия поддержки со стороны американцев. Сейчас Европа просит США обеспечить логистику и защиту воздушного пространства, если она разместит свои войска на земле.

На сегодня даже это выглядит не очень реалистичным, ведь Белый дом пытается переложить абсолютно всю ответственность за безопасность Украины на плечи Европы.



Встреча "Коалиции желающих" в Париже 17 апреля 2025 года / Фото ОП

В то же время вывод американских войск из таких стран, как Польша, заставляет местные власти задуматься о защите собственных границ, ведь страна граничит с Беларусью. Поляки уже сталкивались с искусственно созданным миграционным кризисом, который Кремль развернул через марионеточную власть в Минске.



Премьер-министр Польши Дональд Туск не поддерживает отправку польских войск в послевоенную Украину, ведь они могут понадобиться для сдерживания агрессии или провокаций против самой Польши.

В этом контексте довольно лицемерной выглядит позиция сторонников Дональда Трампа, которые ограничением американской защиты предлагают "наказывать" европейские страны за недостаточное финансирование военной отрасли.

Трамп неоднократно заявлял, что стремится заставить европейцев платить больше за собственную безопасность, и называл окончательную цель в 5% от национального ВВП на оборонные расходы.

Проблема заключается в том, что Польша – одна из немногих стран Европы, которая приблизилась к этому показателю. Сегодня общие оборонные расходы Польши составляют более 4% ВВП. Это противоречит логике заявлений Трампа, ведь, согласно его собственным требованиям, Польшу стоит поощрять, а не наказывать выводом американских войск.

Расходы на оборону стран – членов НАТО в 2023 – 2024 годах / Инфографика DW

Европа, чувствуя реальный риск остаться один на один с внешней угрозой, выдвигает предложения по усилению своих оборонных возможностей.

Планы разрабатываются очень разнообразные – от увеличения военных расходов на уровне ЕС до создания отдельной от НАТО внутриевропейской армии.

На фоне помощи Украине Европа нарастила производство боеприпасов, в частности артиллерийских снарядов, однако техническая отсталость в производстве сложных систем остается.

Европа пока не способна создать истребители нового поколения или ракетные системы, которые в современной войне играют очень важную роль.

Большим преимуществом Европейского Союза, как и его самым большим недостатком, является то, что это все-таки союз многих государств. Из преимуществ: можно объединять усилия, распределять расходы и, в конце концов, не оставить беззащитными даже малые европейские страны, которые из-за своих размеров и экономического веса не способны обеспечить себя всей необходимой защитой.



Основным недостатком остается бюрократия и затянутый процесс принятия решений. ЕС имеет много разработанных планов, заявлений о намерениях и других внутренних документов, но реализация всех задуманных проектов часто тормозится. Политические разногласия, споры об объемах финансирования оборонных заказов и внутренний саботаж со стороны некоторых государств-членов способны растянуть весь процесс на годы. В современных реалиях это может быть фатальным.



Учитывая все проблемы, идеей, наиболее реальной для выполнения, выглядит создание общей панъевропейской системы ПВО. Европа имеет множество видов систем противовоздушной обороны, но идея заключается в том, чтобы объединить их в общий щит ПВО, способный защитить ЕС хотя бы от ракетных атак.

Несмотря на то что в случае начала реальных боевых действий системы ПВО играют довольно второстепенную роль, подобное объединение усилий внутри Европы способно подтолкнуть государства-члены к более глубокому взаимодействию в других областях обороны.

Мир в Украине увеличивает риски войны для Европы?

Европейцы, которые сегодня удерживают восточный фланг НАТО, обеспокоены тем, что, несмотря на войну России против Украины, Кремль продолжает накапливать силы вдоль европейских границ. В частности, большие группировки российских сил наблюдают Финляндия, Эстония и Польша. Сегодня Россия уже развивает сеть объектов военной инфраструктуры вдоль восточной финской границы и имеет там около 20 тысяч солдат.

Пограничные государства ЕС обеспокоены, что в случае завершения боевых действий в Украине освобожденную живую силу Кремль сможет перебросить для провокаций против Европы. В таком случае та же Финляндия столкнется не с несколькими бригадами в приграничной зоне, а уже с полноценными дивизиями. Эстонская разведка отмечает способность россиян в короткие сроки формировать крупные военные соединения, поэтому относится к будущим угрозам крайне серьезно.

В ожидании увеличения угрозы со стороны России восточные страны Европы активно укрепляют пограничную зону. Страны Балтии – Латвия, Литва и Эстония – уже построили на границе с Россией новые оборонительные сооружения, такие как минные поля и противотанковые заграждения.



В то же время Финляндия начала строительство забора вдоль границы с Россией. На завершение строительства может потребоваться до нескольких лет, ведь общая протяженность финско-российской границы составляет более 1000 километров.



Польша же пошла еще дальше и начала строительство проекта "Восточный щит" стоимостью более 2,5 миллиарда долларов. Варшава называет это крупнейшей операцией по укреплению восточного фланга НАТО с 1945 года.



Все, что мы делаем здесь, а также будем делать на границе с Беларусью и Украиной, направлено на сдерживание и отпугивание вероятного агрессора, поэтому это действительно инвестиция в мир. Мы потратим на это миллиарды злотых, но сейчас вся Европа наблюдает с большим удовольствием и поддержит эти инвестиции и нашу деятельность, если это будет необходимо,

– отметил премьер Польши Дональд Туск.



Схематическое изображение укреплений на польской границе по программе "Восточный щит" / Инфографика Daily Mail

Однако, несмотря на все усилия по строительству оборонительных сооружений, одной из самых больших проблем безопасности Европы остается ее готовность воевать.

В целом европейским странам легко предоставить достаточное количество войск для защиты своих границ, ведь суммарно они насчитывают почти 2 миллиона военнослужащих, из которых 1,3 миллиона – из стран – членов ЕС. Впрочем, на практике многие из этих войск непригодны к развертыванию и ведению современных боевых действий из-за отсутствия мотивации, навыков и технической базы.

Американский контингент в Европе не имеет такой значительной численности сил и в основном занимается обслуживанием военных баз США и налаживанием взаимодействия с европейскими армиями. Однако само присутствие американцев на территории Европейского Союза играет существенную сдерживающую роль. К прямому военному столкновению с американскими войсками россияне точно не стремятся, по крайней мере на этом этапе, следовательно, в случае их вывода у Кремля развязываются руки.

Москва и при наличии американцев не чурается осуществлять провокации и диверсии против стран – членов НАТО. Чего стоят только использование химического оружия на территории Великобритании в 2018 году или диверсия с подрывом чешского склада с боеприпасами в 2014-м. В случае, если США совсем оставят Европу, Кремль может начать полноценную гибридную войну против ЕС и НАТО, а подобные случаи существенно участятся.

В то же время наличие Украины в конструкции европейской обороны не увеличивает, а, наоборот, уменьшает риски будущей войны в Европе. Так или иначе, после любой остановки боевых действий в Украине Кремлю понадобится время для накопления сил и реформирования собственной армии. В течение этого периода Украина способна передать европейцам весь накопленный опыт в обмен на гарантии безопасности, миротворческий контингент, инвестиции в ВПК и тому подобное.



Правильное использование украинского опыта в обороне и сдерживании России вместе с европейским финансированием способно помочь реорганизовать всю систему безопасности Европы даже за рамками НАТО. Любое мирное время следует использовать для подготовки к будущей войне как Украине, так и всей Европе.

Жесткий удар по безопасности Европы от американской администрации, на первый взгляд, выглядит как предательство союзников, но одновременно открывает возможности для самих европейцев достичь полной безопасности автономии.

Слабые европейские армии, полностью сконцентрированные на неопределенной поддержке со стороны США, выглядят сегодня лакомым куском для Кремля в его экспансионистских намерениях, но быстрые и действенные реформы в вопросах безопасности Европы способны срезать под корень амбиции Владимира Путина или любого его преемника, и Украина может сыграть в этом процессе ведущую роль.