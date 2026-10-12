Российские военные прибыли в Беларусь: что известно о новых учениях ОДКБ?

В Беларуси начались совместные военные учения с участием России и еще четырех стран. Учения продлятся несколько дней и предусматривают отработку так называемых миротворческих операций и мер по противодействию биологическим угрозам.

О начале учений сообщила пресс-служба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Кто участвует в учениях?

12 октября в Беларуси стартовали учения "Нерушимое братство-2026" и "Барьер-2026". К ним привлечены военные контингенты России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Завершить маневры планируют 16 октября.

Церемония открытия состоялась 11 октября на площади Победы в Витебске. В ней приняли участие представители белорусского военного руководства, ОДКБ и командования военных контингентов.

По информации организации, к учениям привлечены не только военные, но и представители полиции, органов внутренних дел, внутренних войск и национальной гвардии.

Что будут отрабатывать военные?

Учения "Нерушимое братство-2026" проходят на полигоне "Лосвидо". Там участники тренируются готовить и проводить миротворческие операции силами ОДКБ.

Параллельно на полигоне "Стародорожский" проходят учения "Барьер-2026". По данным ОДКБ, военные отрабатывают меры по ликвидации источников биологических угроз в зоне ответственности коллективных миротворческих сил организации.

Заместитель генерального секретаря ОДКБ Мирлан Тургунбеков заявил, что маневры проходят на фоне обострения военно-политической ситуации. По его словам, участники должны отработать управление миротворческими контингентами и выполнение задач в сложных условиях.

Заместитель начальника Объединенного штаба ОДКБ Руслан Шпекбаев также подчеркнул важность взаимодействия между вооруженными силами и другими силовыми структурами. В то же время заявления представителей ОДКБ относительно целей и характера учений отражают позицию самой организации.

Напомним, ранее мы писали, что белорусские силовики активно готовятся к возможным внутренним протестам. Как отметил Павел Латушко, многонациональные учения под эгидой ОДКБ пока не представляют прямой угрозы для Украины или ЕС, однако стоит обращать внимание на двусторонние маневры Минска и Москвы.