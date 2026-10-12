Про початок навчань повідомила пресслужба Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Хто бере участь у навчаннях?

12 жовтня в Білорусі стартували навчання "Непорушне братерство-2026" та "Бар'єр-2026". До них залучили військові контингенти Росії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану й Таджикистану. Завершити маневри планують 16 жовтня.

Церемонія відкриття відбулася 11 жовтня на площі Перемоги у Вітебську. У ній взяли участь представники білоруського військового керівництва, ОДКБ та командування військових контингентів.

За інформацією організації, до навчань залучили не лише військових, а й представників поліції, органів внутрішніх справ, внутрішніх військ і національної гвардії.

Що відпрацьовуватимуть військові?

Навчання "Непорушне братерство-2026" проходять на полігоні "Лосвідо". Там учасники тренуються готувати та проводити миротворчі операції силами ОДКБ.

Паралельно на полігоні "Стародорозький" відбуваються навчання "Бар'єр-2026". За даними ОДКБ, військові відпрацьовують заходи з ліквідації джерел біологічних загроз у зоні відповідальності колективних миротворчих сил організації.

Заступник генерального секретаря ОДКБ Мірлан Тургунбеков заявив, що маневри відбуваються на тлі загострення військово-політичної ситуації. За його словами, учасники мають відпрацювати управління миротворчими контингентами та виконання завдань у складних умовах.

Заступник начальника Об'єднаного штабу ОДКБ Руслан Шпекбаєв також наголосив на важливості взаємодії між збройними силами та іншими силовими структурами.

Водночас заяви представників ОДКБ щодо мети та характеру навчань є позицією самої організації.

Нагадаємо, раніше ми писали, що білоруські силовики активно готуються до можливих внутрішніх протестів. Як зазначив Павло Латушко, багатонаціональні навчання під егідою ОДКБ наразі не несуть прямої загрози для України чи ЄС, проте варто звертати увагу на двосторонні маневри Мінська та Москви.