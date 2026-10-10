Про підготовку режиму Олександра Лукашенка до можливих внутрішніх заворушень розповів Павло Латушко в ефірі 24 Каналу. Заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі зазначив, що Мінськ також стрімко поглиблює військово-технічне співробітництво з Тегераном.

Чого боїться білоруська влада

Міністерство внутрішніх справ та внутрішні війська Білорусі провели наймасштабніші у своїй історії тренування з розгону масових демонстрацій. За словами Павла Латушка, керівництво країни готується до сценарію, коли бойові дії можуть перекинутися на їхню територію.

Все це готується до того, якщо люди будуть протестувати – наприклад, у зв'язку з тим, що війна прийде на територію Білорусі, або поїдуть труни, або відбуватимуться обстріли внаслідок дій Лукашенка,

– підкреслив він.

Заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі про ситуацію в країні: відео

Іранський слід та загроза навчань

Окрім внутрішніх тренувань, Мінськ активізував контакти з Іраном. У білоруській столиці вже відбулися спільні навчання за участю Корпусу вартових ісламської революції, які співпрацювали з місцевим КДБ та спецпідрозділом "Алмаз".

Між країнами фіксують регулярні польоти підсанкційних іранських транспортних літаків. Вони можуть перевозити зброю, компоненти для балістичних ракет або ударні дрони.

Через ці факти розбудови військового союзу Павло Латушко вже направив офіційні листи до США, Єврокомісії та України.

Водночас він закликав звертати особливу увагу на двосторонні маневри Росії та Білорусі, такі як "Союзна рішучість" чи "Запад". Він нагадав, що саме після "Союзної рішучості" почалося повномасштабне вторгнення російських військ з білоруської території на Україну. Натомість багатонаціональні навчання під егідою ОДКБ наразі не несуть прямої загрози для України чи ЄС.

Нагадаємо, що білоруські структури активно відпрацьовують дії в умовах воєнного часу. Зокрема, відбувається перевірка системи мобілізації та територіальної оборони, яка може налічувати до 150 тисяч осіб.

Також у силовому блоці країни тривають кадрові зміни, що свідчить про посилення військової складової в управлінні державою.