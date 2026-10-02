Білорусь дедалі активніше готується до можливого загострення: режим Олександра Лукашенка посилює силовий блок, проводить військові навчання та перевіряє готовність мобілізаційної системи. Водночас Мінськ залишається залученим до процесів, пов’язаних із війною Росії проти України.

Заступник керівника Об’єднаного перехідного кабінету та керівник Народного антикризового управління Білорусі Павло Латушко в ексклюзивному інтерв’ю для 24 Каналу розповів про мілітаризацію режиму Лукашенка, кадрові зміни у силовому блоці та підготовку до можливої мобілізації.

Призначення Муравейка і посилення військового блоку в Білорусі

28 вересня Лукашенко перевів Павла Муравейка, кадрового військового, на посаду заступника своєї адміністрації з посади начальника Генштабу, першого заступника міністра оборони. Наголосив, що особисто обрав Муравейка, і що рішення стало несподіваним навіть для керівництва адміністрації, для військових. Призначення Муравейка – це особисте рішення Лукашенка, це посилення самого Муравейка, посилення військового напрямку? Куди далі буде продовжувати рухатися Білорусь під Лукашенком?

Ми передбачали, що Муравейку виповнюється 55 років, і це граничний вік обіймати генеральську посаду в Білорусі. Лукашенко, звичайно, може продовжити, він продовжив Вольфовичу. Вольфовичу, держсекретарю Радбезу, здається, 68.

І зверніть увагу, що є держсекретар Ради Безпеки Вольфович, генерал-лейтенант, який курує Міністерство оборони, весь силовий блок. І тут з'являється в державному органі влади, який ніби цивільний, займається все-таки цивільним сектором, заступник голови.

Ніколи не було в історії адміністрації Лукашенка, щоб був заступник, який окремо курує військовий напрямок. І ось 55 років йому виповнилося. Він його звільняє з посади начальника Генерального штабу Збройних сил Білорусі, першого заступника міністра оборони, і призначає на цю посаду.

Чому це все відбувається? До речі, до цього ми пам'ятаємо з вами, що шість генералів було звільнено. Тобто зачистка відбулася в Збройних силах.

Чекаємо ще, куди він відправить Карпенкова. Карпенков – це проросійський генерал, командувач внутрішніми військами, який створив фактично внутрішню армію, озброєну до зубів. Тобто це ще одна армія, але тільки всередині Білорусі. Йому теж у жовтні виповнюється 55 років. Подивимося, що він з ним зробить.

Муравейку поставили завдання давати альтернативну точку зору. Треба розуміти, що вони з Вольфовичем друзі. Відповідно, він повинен буде оцінювати самого Вольфовича, держсекретаря Радбезу.

Адже держсекретар Радбезу курує ті ж самі питання. З Вольфовичем вони закінчували одну Академію Генерального штабу Збройних сил Росії.

Муравейко відомий своїми дуже дивовижними, чудесними висловлюваннями. Колись у 2023 році, обіймаючи посаду першого заступника держсекретаря Радбезу, він заявив прямо, що у них є право прорубати силою зброї вікно на Балтику, до балтійських портів, тому що "погані європейці закрили транзит".

Мова йшла, напевно, насамперед про калій. За що зараз Лукашенко б'ється, чому він так просить американців, щоб вони тиснули на Литву, на Латвію, на Польщу, щоб відкрили транзит білоруського калію? Тому що це величезні гроші, це мільярди.

Ці мільярди заробляє сім'я Лукашенка і наближені до них на посередницьких схемах. Це дійсно величезні гроші. Так ось, Муравейко, напевно, в інтересах сім'ї діє.

Подейкують, до речі, що у нього є якісь і сімейні зв'язки з Лукашенком. Поки ми працюємо над цим, дізнаємося, я думаю, де там перетнулися рід Муравейка і рід Лукашенка, на якому етапі.

Взагалі це, звичайно, виглядає погано, тому що це ще раз означає посилення військової тематики в Білорусі. А все-таки це начальник Генштабу, і йому доручено буде здійснити таке злиття, симбіоз, забезпечити максимально можливу взаємодію цивільного сектора від органів центрального управління Білорусі зі Збройними силами Республіки Білорусь і в цілому з силовим блоком.

Він буде курувати, наскільки ми розуміємо, територіальну оборону. А територіальна оборона, принаймні у нас є в розпорядженні така інформація, це 150 000 багнетів.

Я працював в уряді, адміністрація Лукашенка діє за принципом заперечення. Все, що не напише прем'єр-міністр, то зверху кладеться доповідна за підписом глави адміністрації Лукашенка або заступника.

І там у восьми випадках з десяти буде негативна оцінка будь-якої пропозиції уряду, чи то у сфері економіки, чи в моїй сфері культури або освіти. Уряд все-таки намагається бути більш прагматичним, а ті намагаються бути такими цензорами. Все на відбій.

Ось зараз, напевно, таку функцію буде виконувати Муравейко. Але все-таки, ще раз, головне завдання – це симбіоз, злиття, зрощування управління країною, державного управління країною зі Збройними силами Республіки Білорусь.

Повна розмова з Павлом Латушком: дивіться відео

Нескінченні навчання: до чого готється Білорусь?

Це ще й все відбувається на тлі того, що тривають нескінченні навчання, а Путін погрожує ядерною зброєю.

Зараз тривають навчання територіальної оборони. Всіх голів облвиконкомів одягли у свої генеральські мундири.

І в чотирьох областях у Білорусі проходять навчання, це Мінська, Гродненська, Брестська і Могильовська, здається. Проходять навчання штабні, коли збирають начальників усіх і вчать їх, як вони будуть працювати від облвиконкому, закінчуючи райвиконкомом, державними і приватними підприємствами в умовах воєнного часу, коли буде оголошено воєнний стан.

Я брав зараз участь у сесії Парламентської асамблеї Ради Європи. Ми говорили про це на полях і в комітетах Парламентської асамблеї Ради Європи, що з 24 вересня Лукашенко вже близько п'ятдесяти навчань провів і проводить, і не припиняє.

І говорили про раптові перевірки артилерійської бригади. Двічі вже чомусь навчання ВПС і ППО за один місяць. Знову інженерні війська, понтони там будують, ракетні війська, розвідники військові проводили навчання, військові кореспонденти.

Раптова перевірка внутрішніх військ Карпенкова, Міністерство внутрішніх справ вчиться розганяти масові протести в Білорусі.

Вони хочуть створити цю додаткову напругу у сусідів, що навіть ось бачили, Литва почала проводити теж уже навчання. Там 3000 осіб, чиновників, представників підприємств проводять навчання біля Вільнюса, розробляються плани аж до можливої евакуації самої столиці Литви.

Забезпечення коридорів виходу мирного населення у разі нападу на Литву через Сувалкський коридор. Міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш заявив про те, що Польща забезпечить прийом біженців, якщо на Литву буде напад, якщо буде необхідність.

Підуть біженці з території Литви через Сувалкський коридор. А ми ж знаємо, що це найскладніша ділянка, там 104 кілометри, але, як сказав міністр оборони Польщі, у нас є досвід прийняття 3 мільйонів біженців з України. Ну і, звичайно ж, величезна кількість білорусів вимушено покинула територію Білорусі і проживає на території Польщі.

Так що тут, звичайно, це може бути й ІПСО. А з іншого боку, відповідаючи на запитання іноземних парламентаріїв, я кажу: Лукашенко, незважаючи на те, що не хоче направляти армію на війну, тому що він боїться наслідків для себе політичних, але він готується.

А якщо не буде можливості відкрутитися від Путіна, краще ж бути готовим. Тому він каже: "Так, аж до мобілізації". І, до речі, буде проведена перевірка системи мобілізації військовослужбовців запасу. Тобто вони перевіряють всю схему роботи в умовах воєнного часу.

Які ігри з політв'язнями і Росією провертає Лукашенко?

А як вам ідея із залученням Джона Коула до переговорів з Лукашенком?

"Дисидент.бай" каже, що в Білорусі 940 політв'язнів, "Вясна" дає 840 політичних в'язнів. І за останні дні ми почули стільки вироків у Білорусі.

До речі, правозахисники зібрали інформацію, що тільки на лютий 403 людини почули політичні вироки за підтримку України, за донати, за спробу піти воювати на боці України, за будь-яку допомогу.

А взагалі оцінюється правозахисниками така досить широка розбіжність: від 1671 до 2300 громадян Білорусі були заарештовані за підтримку України.

Що стосується Коула, так, це цікава історія, але скажу так. Оголосив Трамп, що він подав його в Сенат, тому що в Сенаті, ми з вами теж про це говорили, у Коула закінчиться мандат у листопаді, і що далі буде?

Трампу нічого не залишилося, як звернутися до Сенату, тому що він на рік тільки міг призначити свого спецпредставника. Те ж саме, до речі, буде з переговірниками і з Росією. Рік закінчиться, і потрібно буде Трампу щось робити.

І він вніс у Сенат пропозицію призначити Коула послом Сполучених Штатів Америки з питань заручників. Але я розумію, що там не тільки мова про Росію, мандат буде широкий, але Коул вже досить літня людина.

При всій повазі до нього, я собі слабо уявляю, що він буде встигати займатися всіма заручниками у всіх країнах світу. Він зараз переключиться на Росію.

Чому я таке прогнозую? Так, я не думаю, що він відмовиться від Білорусі, але більшою мірою можна прогнозувати. Ну, тому що там більше політичної уваги, там більше іміджевих вигод для Трампа.

Але погодьтеся, якщо він витягне з в'язниць політичних в'язнів російських, то про це буде писати вся світова преса. Про це напише навіть і CNN, який, наприклад, не любить Трампа.

Відповідно, фокус уваги з білоруських політв'язнів трошки піде вбік. І тоді, звичайно, для нас це складно, тому що люди будуть залишатися у в'язницях.

І найголовніше, ми ж бачимо, що всі ці важливі дії з порятунку життів людей, і тут без дискусій, я кажу це щиро абсолютно, але вони ж далі перетворюються на угоди. Адже одне, коли ти домовляєшся, наприклад, звільнити людей, зняти якісь санкції, і на цьому все закінчилося. Але як знімаються санкції, чомусь відразу з'являються комерційні контракти на товари, з яких знімаються санкції.

Ось так, як з білоруським калієм. Зняли санкції, звільнили людей, і відразу ж пішло судно в Сполучені Штати Америки, щоб спробувати натиснути на Канаду, щоб Канада скинула ціни.

А тут з'являється тема "Гродно Азоту". На тій же зустрічі з губернатором Ульяновської області Лукашенко каже: "А давайте реалізуємо спільний проєкт американо-російсько-білоруський "Гродно Азот". Азотні добрива".

І він пропонує, наскільки ми розуміємо, інвестиції американські. "Гродно Азот" під американськими санкціями, не забуваємо. Наш прогноз, що це наступне підприємство, з якого Лукашенко дуже б хотів зняти санкції.

Газ російський, газпромівський, а підприємство, зрозуміло, білоруське.

І тут у чому може бути вигода зміркувати на трьох? А вигода може бути в тому, що через це можна поставити питання зняти санкції американські з "Газпрому". А чому б і ні?

Якщо "Газпром" – це, можливо, пропрацьований проєкт з Путіним, запропонований Коулу. І, наскільки ми тепер розуміємо, він обговорювався, можливо, при приїзді Коула.

Ось цей проєкт будуть відпрацьовувати. Там же виникли проблеми з Ормузькою протокою. Коли пішла блокада, припинилися поставки СПГ, скрапленого природного газу, і елементарної сірки. Це важливі складові для виробництва азотних добрив.

І ціна на азотні добрива на світових ринках підскочила до 750 – 800 доларів за тонну з 400 – 450. Але тепер вона знову впала. Це дуже вигідний бізнес. Це надприбутковий бізнес.

І я думаю, що зараз Лукашенко пропонує угоду США і намагається туди стягнути росіян. Напевно, Коул теж буде залучений, можливо, в обговоренні варіантів цієї угоди.

"Білоруськалій" як спонсор вивезення українських дітей до табору "Діброва"

Яка роль "Білоруськалію" зараз у викраденні та вивезенні українських дітей? І що ми повинні розуміти про рівень відповідальності за це?

Я в понеділок підписав листа міністру закордонних справ України Андрію Сибізі у зв'язку з дискусією, яка з'явилася в Європі, лобісти з'явилися, як завжди. Це ж гроші, ми з вами сказали, це мільярди доларів.

З'явилися лобісти, які почали пропонувати: "А давайте знімемо санкції на "Білоруськалій", нехай він поїде в Європейський Союз". Або, принаймні, нехай він поїде транзитом.

Але це було пов'язано з рішенням Сполучених Штатів Америки про зняття санкцій з білоруського калію. Поїхав цей корабель, правда, з Росії, з Ленінградської області. Логістика дорога, довга, найдешевша – це Клайпеда. Значить, давайте спробуємо поїхати через Клайпеду.

Зараз, звичайно, в Європі піднялася дискусія, Коул приїжджав до Риги, Вільнюса, наскільки я розумію, він спілкувався і з Варшавою: знімати чи не знімати. Але ми подивилися, а за що були введені санкції на "Білоруськалій"?

На "Білоруськалій" були введені санкції з різних причин. І за права людини, за репресії щодо робітників "Білоруськалію", там була величезна кількість звільнених, репресованих, вигнаних з країни людей, за підтримку агресії і зокрема, на жаль, за сприяння вивезенню українських дітей.

Ми займалися розслідуванням вивезення українських дітей до Білорусі за рішенням Лукашенка, і тоді ми вийшли на те, що основним місцем перебування українських дітей був табір "Діброва".

Це Солігорський район Мінської області, там, де підприємство "Білоруськалій". Цей табір "Діброва" на балансі "Білоруськалію".

Одночасно генеральний директор "Білоруськалію" Головатий, зараз він сенатор, надавав автобуси футбольного клубу "Шахтар". А футбольний клуб "Шахтар" з міста Солігорськ – це теж власність компанії "Білоруськалій".

Тобто фактично "Білоруськалій" став головним спонсором разом з так званою "союзною державою" вивезення українських дітей.

Тобто там були, наприклад, концерти, сестри Груздєви збирали сотні українських дітей і їм говорили, щоб Байден здох, щоб Зеленський здох, а щоб Путін процвітав. Уявляєте, сидять українські діти, розповідають їм, що ваша батьківщина – це ось від Бреста до Владивостока, України немає тощо. Давали їм зброю, вчили користуватись.

Ну і до нас звернулася Європейська комісія, Європейська служба зовнішньої дії наприкінці року: дайте нам додаткові підстави щодо низки підприємств білоруських, чому вони повинні залишитися під санкціями. Тому що почали судитися.

Ось зараз БелАЗ і МАЗ намагалися вийти з-під санкцій, але нічого не вийшло. Європейський суд їм відмовив. Підстави санкцій збережені.

Ми дали, зокрема, по "Білоруськалію" цей приклад щодо українських дітей. І 26 лютого Європейська комісія внесла поправку в санкційне рішення, прописала, що "Білоруськалій" також відповідальний за вивезення українських дітей.

Я передав це також нашому другу, депутату Литви Зінгерісу. Потрібно говорити це і литовським політикам.

Дуже важливо, щоб Україна також разом з нами говорила на форумах європейських. Про це я говорив, виступаючи на спеціальній платформі щодо українських дітей. Приїжджали діти з Харкова, ось зараз у Парламентській асамблеї Ради Європи.

Я виступив, взяв слово і сказав, що не можна знімати з "Білоруськалію" санкції, тому що вони відповідальні за воєнний злочин. І той же Головатий під санкціями і Євросоюзу, і США, і Великобританії.

І я це, до речі, передав минулого тижня делегації Держдепартаменту США. У нас була зустріч у Варшаві. Я сказав: "Ви партнери, дякую, що ви нам допомагаєте звільняти людей. Але ви повинні теж розуміти, що це за калій, чим він пахне. Він пахне, якщо грубо не сказати, воєнними злочинами".

Навіщо Лукашенко кличе Сі Цзіньпіна до Мінська?

1 жовтня Лукашенко запросив Сі Цзіньпіна приїхати до Білорусі з офіційним візитом у 2027 році. Про згоду китайської сторони в повідомленні не йдеться. Чи буде вона в принципі, і що йому зараз потрібно від Пекіна?

В день утворення КНР, він направив привітання йому і запросив заодно. Мені здається, голова КНР, можу помилитися, років 15, напевно, не приїжджав до Білорусі, а Лукашенко туди їздить.

Звичайно, односторонні такі візити йому не дуже подобаються. Він хотів би побачити у себе главу Китаю.

Але Лукашенко ж мріє. Ми кожен раз це повторюємо, і в цьому я переконаний. Адже навіть Джон Коул, спецпредставник Трампа, заявив в інтерв'ю New York Times, що він бачить медіатором Лукашенка.

Що у Лукашенка дуже хороші відносини з Путіним, дружні відносини з Путіним, тому чому б медіатором йому не стати в завершенні війни?

Звичайно, зараз ми не бачимо перспективи якоїсь домовленості, але разом з тим же багато політиків на це працюють. Колись це станеться, будемо сподіватися.

І ось тоді Лукашенко б хотів бачити в Мінську і Сі, і Путіна, і Трампа. Тому це, я думаю, що в певному сенсі це опрацювання ось цього "Мінськ-3", можливої зустрічі вже в більш широкому форматі.

Хоча, звичайно, і сам двосторонній візит буде величезним подарунком для Лукашенка. Коли він поїхав до Сі, пам'ятаєте, пару місяців тому, він попросив його зробити заяву, і Сі зробив заяву, що Китай підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність Білорусі. Він отримав у своїх іграх з Путіним гарантії з боку Китаю.

Але ми обговорювали, що це гарантії словесні. Китай не відправить Збройні сили Китайської Народної Республіки, при тому, що вони величезні, захищати Білорусь від росіян, якщо росіяни зроблять якісь негативні дії щодо Білорусі.

Він хвалиться в цих привітаннях величезним торговим оборотом. Так, торговий оборот величезний, але тільки негативне сальдо 6 мільярдів. А для Білорусі 6 мільярдів – це ох які великі гроші.

Тому так, стратегічне партнерство є, все це є, але результати економічні, інвестиційні не найбільш, скажімо так, показові. Там же була ухвалена програма тридцяти двох різних заходів, інвестиційних проєктів, з яких виконано було тільки шість.

До речі, ця зустріч на трьох, але без Лукашенка, ніби планується. Адже Ушаков підтвердив, що на саміті АТЕС, який буде вісімнадцятого – дев'ятнадцятого листопада, можливо, керівник Китаю ініціює тристоронню зустріч Сі, Трампа і Путіна. Я думаю, що повинні це розуміти всі, що хто може зупинити війну зараз? Саме Китай.

Якби Китай перестав допомагати Росії, перестав купувати або обмежив покупки сировини, передавати і продавати технології військові Росії, зайняв би жорстку позицію. Це серйозно б вплинуло на дії Кремля при розумінні, що і США, звичайно, почнуть більш проактивно допомагати і вводити ці пекельні санкції, Європейський Союз у будь-якому випадку є нашим союзником.

Це інтерв'ю було скорочено, виправлено та відредаговано для кращого розуміння аудиторією.