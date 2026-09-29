Представник Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі з питань оборони та національної безпеки Вадим Кабанчук дав ексклюзивне інтерв'ю для 24 Каналу, у якому розповів про перетворення Білорусі на військовий плацдарм Росії, можливі сценарії ескалації проти Європи та гібридні атаки проти країн НАТО.

Одна з ключових заяв співрозмовника стосується 2027 року: за його словами, Росія вже завершила рекогносцирування вздовж кордонів Литви, Латвії та Польщі й веде довгострокову підготовку інфраструктури.

Текстова версія інтерв'ю Вадима Кабанчука Ірині Узловій на сайті 24 Каналу.

Як Росія перетворює Білорусь на військовий плацдарм

Напередодні Лавров, міністр закордонних справ Російської Федерації, давав масштабну пресконференцію і сказав, що ні на кого не будуть нападати. Вони так говорили якраз і в грудні 2021 року, а в лютому 2022-го продовжили війну проти нас, розширивши її в рамки повномасштабної. Як найближчим часом, якщо Путін буде ескалювати проти Європи, він може використати Білорусь як плацдарм для чого? Для запуску дронів, можливих наземних якихось обмежених операцій? Що відомо вам, що треба розуміти нам?

Ціла низка факторів зараз вказує на те, що вони створюють з Білорусі довготривалий військовий плацдарм. Вони інтегрували Білорусь і посилюють військову інфраструктуру. У нас є інформація про те, що зараз іде розширення логістики.



Карта об'єктів Білорусі, які можуть бути використані проти України / Фото – Скриншот

Вони уніфікували залізничне сполучення. Наприклад, біля Мінського вокзалу є висотна будівля, офіс Білоруської залізниці. Цілий поверх відвели зараз тільки під військових. Вони перекрили можливість витоку інформації через спільноту залізничників, яка дуже інтенсивно допомагала, зокрема й Україні, інформацією. Зараз достовірну інформацію діставати стає все важче.

Але те, що ми вже відстежили, це те, що в напрямку на північний захід, на стику кордонів Литви та Польщі, так званого Сувальського коридору, і на південний напрямок проводиться розширення сітки залізниць з умовою прийому важкої техніки.

Тобто вони готуються до швидкого перекидання військ, прийняття ешелонів і великої кількості техніки та особового складу. Плюс є інформація про те, що розширюють інфраструктуру в плані логістичних можливостей у вигляді складів, під'їзних шляхів, рокадних доріг.

Наприклад, зараз почали оновлювати аеропорт у районі Гродна. Це обласне місто, яке розташоване знову-таки в напрямку на Сувальський коридор. У районі Гродна провели вперше в історії сучасної незалежності Білорусі повну мобілізацію однієї з військових частин, яка не проводилася ніколи раніше.

Усе це свідчить про те, що Лукашенко частково, найімовірніше, посвячений у плани Путіна щодо розширення ескалації в регіоні. І зі свого боку він вживає заходів, робить дії, які на нього Кремль і поклав.

Приблизно те саме відбувалося у 2021 – 2022 роках, коли вони також заявляли в один голос, що ніякого нападу на Україну не буде. Ми пам'ятаємо, як Лукашенко говорив про якісь там трактори і комбайни. І потім зовсім протилежне ми побачили.

Інтерв'ю з Вадимом Кабанчуком: дивіться відео

Сувальський коридор, Лукашенко і ризик ескалації проти НАТО

Чи правильно я розумію, що якщо Путін вирішить застосувати якийсь формат наземного вторгнення, то Лукашенко без реального контролю надасть йому все, щоб він через Сувальський коридор і не тільки підібрався до кордонів Північноатлантичного альянсу? Невже він при цьому не розуміє, що поставить під загрозу життя жителів Білорусі, які війну взагалі не підтримують?

Насправді Лукашенку плювати на життя жителів Білорусі, як і на інших європейців чи українців. Він турбується за свою п'яту точку і для себе негативні наслідки, я думаю, він чудово розуміє.

Тому силовики Білорусі чітко зчитали його сигнал: коли Україна виставила вимогу зупинити роботу ретрансляторів у Білорусі, Лукашенко просто зібрався і сказав: "Я відлітаю в тривале відрядження". У разі початку серйозної кризи Лукашенка в Білорусі, найімовірніше, просто не буде, і будуть за нього відповідати його силовики.

Зверніть увагу. Володимир Путін і надалі тисне на Олександра Лукашенка, щоб втягнути його у відкриту війну проти України. Самопроголошений президент Білорусі намагається чинити опір вимогам Кремля, водночас не втрачаючи його підтримки.

Якщо вони готуватимуть сухопутну частину операції на Сувальському напрямку, без Білорусі її провести просто неможливо, тому що територія Калінінградського ексклаву ізольована. У них сполучення є тільки через море. Єдиний варіант їм пробиватися для того, щоб розблокувати Калінінград, це територія Білорусі.

Але я думаю, що Путін як кадебіст, який уже обпікся на Україні, налаштований на поетапне ескалювання. Він має намір балансувати на межі застосування п'ятої статті блоком НАТО.

Він не збирається воювати з усім блоком НАТО, тому що вони чудово розуміють, наскільки обмежені їхні власні ресурси порівняно з Альянсом. Він збирається розправитися поодинці з кожною конкретною країною, і тому почнуть з якихось провокацій, з дій непрямого кінетичного впливу.

Європейські партнери опублікували інформацію про те, що з початком повномасштабного вторгнення в Україну Російська Федерація провела 150 операцій гібридного характеру проти країн Європи. Це тільки ті, де явно видно російський слід, а загальна кількість їх уже перевищує 500.

А ось ці силовики, на яких Лукашенко все залишить. Чи високий ризик саботажу його кривавих рішень на підживлення путінських планів бити поодинці?

Лукашенко не може похвалитися лояльністю білоруського народу до його влади. Білоруські силовики – це частина нашого соціуму. Буквально минулого тижня відбулися масові арешти серед офіцерського складу в частині, яка обслуговує аеродром Мачулищі.

На цьому аеродромі був підірваний літак А-50 дальнього радіолокаційного виявлення РФ. Це свідчить про те, що в армії навіть у таких елітних частинах, як ВПС та протиповітряна оборона, є протестні настрої і не зберігається повна лояльність до режиму.

Я думаю, цей фактор і зупинив білоруського диктатора від віддачі розпорядження заходити другим ешелоном у 2022 році. Вони тоді тільки логістично та розвідувально допомогли, створили передумови для вторгнення. Але в нас була інформація про бродіння у військових частинах.

На нас виходили навіть потенційні призовники, які запитували: "Хлопці, як до вас, у разі чого, переходити?".

Я б не називав Білорусь надійною військовою компонентою у вигляді військового сателіта. Незважаючи на те, що ми пов'язані різними договорами ОДКБ та союзної держави, більшість у соціумі не підтримує ідею війни, тим більше війни проти України та Європи.

Навчання, гібридні атаки та використання білоруського простору

Зараз білоруські військові беруть участь у навчаннях ОДКБ у Росії. У жовтні нові маневри відбудуться вже в Білорусі. Як зрозуміти, що під прикриттям цих навчань розширюється постійна російська присутність? І що ми повинні розуміти про мету цих навчань?

Так, під прикриттям навчань вони розпочали операцію із вторгнення у 2022 році. Але зараз в інформаційному світі фактично неможливо приховати масове перекидання військ. Досить просто проводити моніторинг і готуватися до потенційних загроз.



Лукашенко перевіряє війська / Фото – EPA

Український Генштаб зберігає певне угруповання, в інженерному плані дуже добре підготовлені зараз українські позиції на білорусько-українському напрямку. Тому я не думаю, що буде знову досягнутий фактор раптовості.

Але нашим західним партнерам я б порадив згадати Черчилля. Пора Європі виходити з летаргічного стану, постійної боязні росіян і боязні відповісти адекватно на численні провокації, тому що вони своєю слабкістю і провокують Путіна продовжувати далі.

Невже Європа не зможе самостійно давати відсіч, особливо коли застосовуються не кінетичні, а гібридні методи? За яких умов може бути задіяна п'ята стаття?

Ось, наприклад, Путін задіяв обмежені операції проти країн Балтії. Там залітають періодично дрони. Вони розуміють, що заліт пари дронів у Латвію призводить до урядової кризи – йде у відставку міністр оборони Латвії. Це означає, що можна продовжувати в тому ж дусі.

У Литві періодично лунають сигнали повітряної тривоги, тому що з Білорусі відправляються повітряні кулі, які порушують повітряний простір. Постійно блокується вільнюський аеропорт. З'явилася інформація про те, що ціла мережа тунелів вирита в Литву і в Латвію, через які пробують проникнути нелегальні мігранти.

Вся ця підготовка в рамках Доктрини Герасимова про ведення гібридних операцій свідчить про те, що вони тільки розширюватимуть ці провокації. Путін просто обмежиться операціями, які будуть балансувати на межі активації статті номер п'ять.

Я не знаю, чи включить НАТО п'яту статтю, але я знаю точно, що країни Балтії, Польща, Фінляндія, скандинави здаватися не будуть. Вони захищатимуть свою незалежність.

Наскільки великий ризик того, що білоруський повітряний простір системно буде Путін використовувати для провокацій проти НАТО? Ретранслятори, перенаправлення. Лукашенко хоч якусь частку контролю зберігає?

Щодо ретрансляторів тут ще питання, тому що немає точної інформації, хто фізично ними управляє. Ці ретранслятори досить давно вже допомагають "шахедам" наводитися на територію України і не тільки. Ми знаємо, масові зальоти були до Польщі.

Україна вжила низку дій для того, щоб зупинити роботу цих ретрансляторів.

Але є незрозумілий баланс між Путіним і Лукашенком, коли Путін зацікавлений у цій уявній суб'єктності Білорусі. Білорусь зараз – це така terra incognita, яка може допомагати логістично росіянам, забезпечувати їх паливом.

Буквально за 50 кілометрів у Брянській області йдуть бойові дії, а ешелон із паливом безперешкодно з Мозирського комбінату йде на постачання російського угруповання. Я б на місці України та західних партнерів розглядав цю інфраструктуру як частину російської інфраструктури, а не білоруської, тому що вона працює в інтересах РФ.

Інтеграція армій, мобілізація і стан білоруських сил

А взагалі, командування двох армій інтегроване чи все-таки окремо російсько-білоруське?

Безумовно, у нас зберігається така квазінезалежність, квазі свої збройні сили. Наскільки вони будуть проявляти свою самостійність, коли почнеться серйозна криза в регіоні, це питання. Диктатура персоналістська.

Де буде Лукашенко в цей час і чи буде він узагалі в змозі контролювати свої збройні сили? За ці роки росіяни при багатомільярдних вкладеннях у білоруську економіку та збройні сили не відмовляться від спокуси використати не тільки територію Білорусі як плацдарм, а й самі збройні сили.

До слова. Росія не може досягти стратегічних результатів у війні нинішніми методами, тому Кремль може вдатися до нової мобілізації та активніше використати територію Білорусі. Присутність російських військових там створює додаткову загрозу для України й змушує Сили оборони України тримати значні резерви вздовж понад тисячі кілометрів спільного кордону.

Мобілізаційний потенціал у Білорусі – це близько 300 тисяч людей. Це значна сила для Східної Європи. Білорусь пов'язана кількома договорами в плані безпеки з РФ, ОДКБ, союзна держава. Тому Лукашенку буде дуже важко маневрувати. Поля для маневрів фактично в нього немає.

Міноборони Білорусі заявило про перевірку боєготовності з резервістами, призвані із запасу артилеристи виконують стрільби, розрахунки безпілотників коригують вогонь. Це теж вкладається в підготовку? І наскільки передається білоруській армії досвід російсько-української війни?

Так, не тільки через інструкторів. Частина наших співгромадян, на жаль, проходять службу у Збройних силах РФ, беруть участь у так званій СВО. За нашою інформацією, у полоні в України перебувають десятки білорусів.

Кількість загиблих наших громадян уже наближається до втрат, яких зазнала Білорусь під час війни в Афганістані – це під 700 осіб. Наприклад, у містечку Костюковичі Могильовської області вже виявили 15 могил цих так званих "есвеошників". Це білоруси, які завербувалися і моментально там гинуть.

Спокуса використати наш потенціал як людські ресурси в імперії завжди присутня. Подивіться, що вони зробили з населенням на окупованих українських територіях – мобілізували близько 200 тисяч людей, які здебільшого були утилізовані. Те ж саме чекає і на білорусів у разі розв'язання серйозного конфлікту проти Європи.

А що зараз відбувається з планом перевірок або повісток щодо мобілізації населення, яке не задіяне ще у військових активностях режиму?

У нас є інформація, що періодично проводяться позапланові та планові перевірки щодо розгортання військових частин і проведення мобілізації. Вони врахували досвід України і Росії, внесли поправки в законодавство на випадок самовільного залишення частин.

Перший маркер, який буде вказувати на те, що ці мобілізаційні заходи набирають загрозливих розмірів, це масове отримання мобілізаційних приписів білорусами. Поки ми цього не спостерігаємо.

У першу чергу це буде призов офіцерів запасу і водіїв-механіків. Це дві категорії, які будуть говорити про те, що вони включають повну мобілізацію.

Білоруський ВПК, допомога Росії та підготовка до 2027 року

Наскільки активно заводи та підприємства Білорусі задіяні для допомоги російському військово-промисловому комплексу?

Практично всі великі підприємства Білорусі задіяні у сфері взаємодії ВПК з Російською Федерацією. Це і МАЗ, і БелАЗ, і інші. Деякі виробляють непрофільні для них вироби.



Білоруське підприємство МАЗ / Фото – 1prof.by

Наприклад, на БелАЗі готуються ракети для установок "Град" або артилерійські снаряди. Білорусами виробляються кілька моделей БПЛА, які РФ використовує у війні проти України.

Ми знаємо, що вони розширюють свої можливості, і пік припаде на 2027 рік. Це ще один маркер, що вони готуються до 2027 року.

За моєю інформацією, у 2025 році було закінчено рекогносцирування вздовж латвійського, литовського і польського кордону групами, які проводять так звану країнову розвідку. Вони камуфлювалися під псевдонаукові експедиції.

Точно такі групи діяли по українсько-російському кордону у 2013 – 2014 роках. Як правило, після проведення такого рекогносцирування через півтора-два роки вони починають операцію.

Що вже відбувається зараз і чому це небезпечний сигнал

Ремонт російської техніки теж проводиться?

Так, це ще з 2022 року. Коли російське угруповання відступало з-під Києва, воно пішло в Білорусь. У нас там і техніку ремонтували, і поранених лікували. Лукашенко тоді передав росіянам сотні тисяч боєприпасів.

Важливо. Володимир Путін поки не зміг змусити білоруського лідера Олександра Лукашенка безпосередньо долучити свою армію до війни проти України. Водночас Білорусь уже допомагає Росії та її війську.

Зараз не можна сказати, що ми фіксуємо підготовку нападу на Литву чи Україну через зосередження особового складу. Цього поки немає. Але є небезпечна тенденція: постійно йдуть інфраструктурні приготування, які неможливо розгорнути за місяць.

Сама інфраструктура допоможе їм у разі початку агресії проти країн Європи для дуже швидкого розгортання та перекидання військ у Білорусь.