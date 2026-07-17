Заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко у розмові з 24 Каналом пояснив, як Володимир Путін може втягнути Білорусь у війну та яку роль у цьому відіграє Олександр Лукашенко. Він також розповів, для чого Росії потрібні білоруські полігони та які сценарії провокацій може використати Кремль.

Як Путін може втягнути Білорусь у війну?

Погіршення ситуації для Росії може підштовхнути Кремль до провокацій під чужим прапором. Один зі сценаріїв передбачає удар по території Білорусі, який Москва спробує видати за агресію України. Після цього російські війська зможуть зайти до країни нібито для захисту білорусів, а Олександр Лукашенко опиниться під тиском Кремля та створеної ним суспільної реакції.

Щоб втягнути Білорусь у війну, потрібно спровокувати ситуацію, нібито Україна здійснила агресивні дії проти неї. Тоді російська армія прийде з "братньою допомогою" захищати білоруський народ,

– пояснив Латушко.

Схожу провокацію Росія може провести і проти однієї з країн Європейського Союзу, наприклад, інсценувавши напад на Калінінград. Кремлю це потрібно, щоб виправдати удари по європейській території, послабити підтримку України в західних суспільствах та скоротити постачання грошей і зброї.

Лукашенко заздалегідь залишив собі простір для маневру через Всебілоруські народні збори, які тепер мають ухвалювати рішення про відправлення військ за кордон. Якщо він не захоче виконувати вимогу Путіна, то зможе послатися на відмову делегатів. Якщо ж погодиться вступити у війну, підконтрольні збори проголосують за це, а відповідальність перед білорусами він перекладе на нібито представників народу.

Якщо Путін скаже вступати у війну, Лукашенко може відповісти, що не здатен сам відправити армію без рішення Всебілоруських народних зборів. А далі він або накаже голосувати проти, або змусить їх підтримати це рішення,

– наголосив заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі.

Подальший вибір Лукашенка залежатиме від сили тиску з боку Москви, однак створена ним система дозволяє за будь-якого рішення уникати особистої відповідальності.

Для чого Росії територія Білорусі

Білорусь може допомагати Росії навіть без прямого вступу у війну, надаючи територію для підготовки нових підрозділів. У Гомельській області будують військове містечко, на яке протягом трьох років планують витратити 141 мільйон доларів, а також новий полігон із бюджетом близько 120 мільйонів доларів. Цю інфраструктуру можуть використати для навчання російських військових після нової хвилі мобілізації.

Буде мобілізація в Росії – приїдуть російські військові вчитися. Велике питання, як відреагує Україна, коли на території Білорусі з'являться 10, 20 чи 30 тисяч мобілізованих росіян,

– сказав Латушко.

Білоруську територію також можуть використати для ракетних і дронових атак по Україні. Ракетні удари звідти вже завдавали, а прямих запусків дронів поки не було, однак такий сценарій залишається можливим.

Росія не зможе досягти успіху так, як веде війну зараз. Стратегічно змінити ситуацію вона може лише через мобілізацію і використання території Білорусі, бо загроза звідти відволікає великі резерви Сил оборони України на захист спільного кордону,

– пояснив він.

Навіть можливі удари дронів по військових об'єктах у Білорусі навряд чи одразу змусять Путіна відмовитися від такого плану, адже постійна загроза з півночі вже працює на користь Кремля. Ризиком для Москви залишається реакція білоруського суспільства. Зараз у країні тривають жорсткі репресії, а люди значною мірою демотивовані, тому швидкого повстання проти Лукашенка очікувати не варто. Однак подальше загострення може змінити ситуацію, і тоді Путіну доведеться не лише використовувати Білорусь у війні, а й рятувати режим, який підтримує російську агресію.

Звичайно, є ризики, пов'язані з тим, як у такій ситуації відреагує білоруське суспільство. Зараз воно демотивоване,

– наголосив він.

У Кремлі також можуть вирішити, що пряме втягнення Білорусі у бойові дії принесе більше ризиків, ніж користі. Країна вже слугує Росії виробничим, складальним і ремонтним майданчиком, допомагає обходити санкції та підтримує її військово-промисловий комплекс. За такого сценарію Москва використовуватиме білоруську територію, ресурси й підприємства, не відправляючи білоруську армію безпосередньо на війну.

Латушко пояснив план Кремля щодо Білорусі: дивіться відео