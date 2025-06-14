Парадом на свой день рождения Трамп нарушил принципы гражданско-военных отношений, – WP

На этой неделе президент Дональд Трамп в очередной раз вызвал волну критики, использовав армию США как инструмент политической демонстрации. Формально посвященный 250-летию армии военный парад в Вашингтоне состоялся в день рождения Трампа, а потому превратился в показуху, которая больше напоминала личное шоу, чем государственное событие.

Трамп нарушил принципы гражданско-военных отношений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на редакционную колонку The Washington Post.

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Трамп использовал парад для политической агитации

Наибольшее беспокойство вызвала не сама демонстрация техники, а ряд шагов Трампа, которые нарушают принципы гражданско-военных отношений.

В частности, развертывание 4 членов Национальной гвардии и 700 морских пехотинцев, в ответ на протесты против рейдов иммиграционной службы в районе Лос-Анджелеса. Трамп национализировал Калифорнийскую национальную гвардию, что вызвало споры с местными властями. Хотя протесты сопровождались некоторыми насильственными действиями, для которых нет оправдания, беспорядок не выходил за пределы возможностей местных правоохранительных органов.

Американские лидеры должны рассматривать развертывание федеральных войск в крупном американском городе как вынужденный шаг, о котором можно только сожалеть. Однако Трамп, кажется, наслаждался политикой своего трюка, воюя с губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом в соцсетях и изображая Лос-Анджелес как ад "беззакония третьего мира", который могут утихомирить только военные силы,

– отметили в издании.

Не менее резонансным стал визит Трампа на базу Форт-Брегг в Северной Каролине. Вместо аполитичного выступления перед военными, событие напоминало предвыборный митинг, на котором продавали сувениры с символикой MAGA, а аудитория освистывала оппонентов президента. Министерство обороны запрещает политическую активность военных, однако сам глава государства фактически одобрил такое поведение.

Перед мероприятием военные чиновники распространили меморандумы, которые, возможно, помогли отговорить посещения солдат, которые вряд ли поддерживают такие сообщения.

"Если какие-либо солдаты имеют политические взгляды, противоречащие текущей администрации, и они не хотят быть в аудитории, то им нужно поговорить со своим руководством и попросить о замене", – говорится в меморандуме.

Кроме того, Трамп заявил о намерении отменить переименование армейских баз, названных в честь лидеров Конфедерации, тем самым игнорируя решение Конгресса 2021 года. Этот шаг лишь углубил разногласия между военным руководством и Белым домом.

Гражданский контроль над армией является священной американской ценностью. От вооруженных сил требуется салютовать любому президенту и воздерживаться от обслуживания личных интересов одного главнокомандующего.

Накануне субботнего парада Трамп предупредил, что протестующих, которые захотят выйти на улицу, "ждет очень сильная реакция".

Американская армия, созданная Джорджем Вашингтоном должна была противодействовать монарху, который угрожал колониям "сильной реакцией". Президент должен был бы праздновать вместе с военными то, что свобода инакомыслия в США до сих пор сохраняется.