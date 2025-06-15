Рассматривается возможность уменьшения роли SpaceX в разработке амбициозной новой американской системы противоракетной обороны "Золотой купол". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters, получившее информацию от 4 источников, ознакомленных с ситуацией.

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Белый дом проверяет контракты с компаниями Маска

В начале июня администрация Трампа поручила Пентагону и NASA собрать полную информацию обо всех действующих договоренностях со SpaceX. Цель проверки – "тщательно изучить контракты Маска, чтобы подготовить возможные ответные меры против бизнесмена и его компаний".

Одним из возможных направлений такого сокращения может быть роль SpaceX в разработке системы противоракетной защиты "Золотой купол" – одного из флагманских оборонных проектов США. Хотя официально пока речь не идет о разрыве действующих соглашений на 22 миллиарда долларов, в Белом доме, похоже, выполняют угрозу Трампа, высказанную во время его спора с Маском на прошлой неделе, о возможном прекращении сотрудничества и субсидий для компаний Маска.

В ответ на запрос издания по бизнесу Маска, представитель Белого дома сообщил, что "администрация Трампа предана строгому процессу проверки всех предложений и контрактов". Источники говорят, что тщательный анализ контрактов призван "предоставить администрации возможность быстро действовать, если Трамп решит предпринять действия против Маска".

Илон Маск до недавнего времени занимал должность старшего советника Трампа и руководил Департаментом эффективности правительства (DOGE), который отвечал за сокращение государственных расходов. В последние годы SpaceX Илона Маска стала ключевым партнером правительства США в значительной части его аэрокосмической и оборонной работы. Речь идет о запуске спутников и доставке космических грузов.