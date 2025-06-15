Трамп порушив принципи цивільно-військових відносин. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на редакційну колонку The Washington Post.

Дивіться також Білий дім готується до конфронтації з Маском: Трамп наказав перевірити контракти зі SpaceX

Трамп використав парад для політичної агітації

Найбільше занепокоєння викликала не сама демонстрація техніки, а низка кроків Трампа, які порушують принципи цивільно-військових відносин.

Зокрема, розгортання 4 членів Національної гвардії та 700 морських піхотинців, у відповідь на протести проти рейдів імміграційної служби в районі Лос-Анджелеса. Трамп націоналізував Каліфорнійську національну гвардію, що викликало суперечки з місцевою владою. Хоча протести супроводжувалися деякими насильницькими діями, для яких немає виправдання, безлад не виходив за межі можливостей місцевих правоохоронних органів.

Американські лідери повинні розглядати розгортання федеральних військ у великому американському місті як вимушений крок, про який можна тільки шкодувати. Однак Трамп, здається, насолоджувався політикою свого трюку, воюючи з губернатором Каліфорнії Гевіном Ньюсомом у соцмережах і зображуючи Лос-Анджелес як пекло "беззаконня третього світу", яке можуть втихомирити тільки військові сили,

– зазначили у виданні.

Не менш резонансним став візит Трампа на базу Форт-Брегг у Північній Кароліні. Замість аполітичного виступу перед військовими, подія нагадувала передвиборчий мітинг, на якому продавали сувеніри із символікою MAGA, а аудиторія освистувала опонентів президента. Міністерство оборони забороняє політичну активність військових, однак сам глава держави фактично схвалив таку поведінку.

Перед заходом військові чиновники розповсюдили меморандуми, які, можливо, допомогли відрадити відвідування солдатів, які навряд чи підтримують такі повідомлення.

"Якщо будь-які солдати мають політичні погляди, що суперечать поточній адміністрації, і вони не хочуть бути в аудиторії, то їм потрібно поговорити зі своїм керівництвом і попросити про заміну", – йдеться в меморандумі.

Крім того, Трамп заявив про намір скасувати перейменування армійських баз, названих на честь лідерів Конфедерації, тим самим ігноруючи рішення Конгресу 2021 року. Цей крок лише поглибив розбіжності між військовим керівництвом та Білим домом.

Цивільний контроль над військом є священною американською цінністю. Від збройних сил вимагається салютувати будь-якому президенту і утримуватися від обслуговування особистих інтересів одного головнокомандувача.

Напередодні суботнього параду Трамп попередив, що на протестувальників, які захочуть вийти на вулицю, "чекає дуже сильна реакція".

Американська армія, створена Джорджем Вашингтоном мала протидіяти монарху, який погрожував колоніям "сильною реакцією". Президент мав би святкувати разом з військовими те, що свобода інакомислення у США досі зберігається.