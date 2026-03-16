Просчитались, – аналитик указал, что у США пошло не по плану на Ближнем Востоке

Ход операции США против Ирана демонстрирует отсутствие резервов американской армии. Они используют даже мощные системы стран-союзников.

В частности, говорится о системах противовоздушной или противоракетной обороны Южной Кореи. Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко озвучил 24 Каналу мнение, что это стратегические просчеты Штатов.

Смотрите также Американцев пугают "Шахедами": военные эксперты сказали, решится ли Иран атаковать США

В чем проблема действий США?

Игорь Чаленко отметил, что Северная Корея постоянно делает шаги к дальнейшей эскалации относительно Сеула. Это демонстрация ослабления влияния США в Индо-Тихоокеанском регионе.

Кроме того, Дональд Трамп пытается сильнее втянуть страны НАТО, чтобы они организовали совместную операцию и обеспечили проход танкеров через Ормузский пролив.

Проблема заключается в том, что сами США не демонстрируют то, что они просчитались. Они пытаются делать вид, что могут продолжать операцию довольно длительное время. Хотя всем понятно, что этот вопрос надо решать как можно быстрее,

– сказал политолог.

Цена на нефть растет. Сейчас говорится о 104 долларах за баррель. Однако иранские власти хотят достичь 120 долларов за баррель. То есть это затягивание дальнейшего конфликта, чтобы США больше тратились на критические высокоточные виды вооружения.

Также Трамп рассказывает, что ему не нужны украинские дроны. С одной стороны, это элемент пропаганды, чтобы показывать свою армию лучше. Однако есть объективные проблемы, поэтому нужно привлекать как можно больше помощи.

Обратите внимание! Дональд Трамп 13 марта заявил, что США не нужна помощь Украине с защитой от беспилотников. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова американского лидера. Он отметил важность действий, а не риторики. В то же время он выразил благодарность Штатам за возможность покупать оружие.

