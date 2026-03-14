Трамп заявил о бомбардировке острова Харг: там проходит 90% нефти Ирана

Дональд Трамп отдал приказ ударить по иранскому острову Харг. По его словам, в результате бомбардировки "уничтожены все военные цели", однако нефтяную инфраструктуру решили не атаковать.

Об этом президент США сообщил в своей соцсети.

Какие детали удара США по острову с нефтью Ирана?

Дональд Трамп ночью 14 марта заявил, что Центральное командование США по его приказу нанесло "одну из самых мощных" бомбардировок по Ближнему Востоку. Атакован был иранский остров Харг.

По словам американского лидера, в результате ударов там якобы уничтожены все военные цели. Однако Трамп решил не бить по нефтяной инфраструктуре.

Однако, если Иран или кто-то другой сделает что-то, что будет препятствовать свободному и безопасному проходу судов через Ормузский пролив, я немедленно пересмотрю это решение,

– добавил президент США.

Интересно то, что остров Харг является главным экспортным терминалом нефти из Ирана. Через него проходит около 90 – 95% экспорта сырой нефти страны. На острове есть большие резервуары для ее хранения, трубопроводы и танкерные станции, сообщили в Clash Report.

У CNN проанализировали, что на видео с ударом видно как воздушные цели атакуют, в частности, территорию аэропорта.

Удар США по острову Харг: смотрите видео

Иранские СМИ сообщили о более 15 взрывах на острове, но нефтяная инфраструктура не повреждена.

В то же время Иран пригрозил ответными ударами по объектам компаний, связанных с США, если те атакуют энергетическую инфраструктуру.

