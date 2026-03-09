Война на Ближнем Востоке выгодна для России, но есть серьезный нюанс

Ситуация на Ближнем Востоке выгодна для России, однако также несет много рисков для нее. В частности, рост цен на нефть не настолько критичен для того, чтобы можно было утверждать, что они будут увеличиваться бешеными темпами.

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок озвучил 24 Каналу мнение, что ситуация не катастрофическая. Россия не сможет самостоятельно определять ситуацию на Ближнем Востоке.

"Война выгодна, но может иметь для нее негативные последствия. Потому что единой позиции в России сейчас пока нет. Заявления, которые звучат из Кремля, довольно разноплановые. Большинство риторики о том, что это надо остановить", – сказал он.

Обратите внимание! Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, как Россия помогает Ирану в войне. Речь идет не только о разведданных, но и о передаче компонентов и технологий, которые используются для БПЛА. В то же время Тегеран сейчас не передает россиянам никакого вооружения для атак по Украине, поэтому это хорошо влияет на ситуацию.

Сколько заинтересованных в войне на Ближнем Востоке?

Валерий Клочок отметил, что из-за событий на Ближнем Востоке будут страдать многие страны. Прежде всего Китай категорически против нынешней ситуации. Также много государств, которые зависимы от импорта нефти. Это страны Европейского Союза, в частности, Германия, Испания, Италия. Сторонников продолжения этого военного конфликта очень мало.

Поэтому нельзя однозначно считать, что страны готовы расширять военные действия на Ближнем Востоке. Государства Персидского залива сегодня ведут себя очень осторожно. Хотя Иран провоцирует их на войну.

На эту минуту не стоит утверждать, что все может пойти по катастрофическому сценарию. Потому что нет большого количества заинтересованных в этом. Россия не будет сама определять ситуацию на Ближнем Востоке,

– подчеркнул аналитик.

