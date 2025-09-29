Израиль 29 сентября поддержал мирное соглашение Дональда Трампа. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху назвал его важным для прекращения войны и достижения мира на Ближнем Востоке.

Теперь остается ответ за ХАМАС. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Что говорит Нетаньяху и Трамп о мирном соглашении в Газе?

Предложенное Трампом 20-пунктовое соглашение Нетаньяху назвал "критическим шагом".

Я считаю, что сегодня мы делаем критический шаг как к прекращению войны в Газе, так и к созданию условий для кардинального продвижения мира на Ближнем Востоке, я думаю, за его пределами,

– сказал он.

Нетаньяху добавил, что этот план вернет в Израиль всех заложников, ликвидирует военный потенциал ХАМАС и его политическое правление, а также гарантирует, что Газа больше никогда не будет представлять угрозы для Израиля.

Трамп поблагодарил израильского премьера за согласие на план мира в Газе и подчеркнул, что ХАМАСу пришло время согласиться на это соглашение.

В то же время он предупредил Израиль, что ХАМАС может отклонить предложенное соглашение.

"Если ХАМАС отклонит соглашение, что всегда возможно, они останутся едиными. Но если нет, как вы знаете,... у вас будет более полная поддержка, чтобы сделать то, что вам придется сделать", – сказал американский президент.

И, как он заметил, это "другой ХАМАС", чем тот, который был последние 4 – 5 года. Ведь за последнее время была убита часть высшего руководства.

Я думаю, что мы должны понимать, что мы даем всем шанс сделать это мирным путем, что позволит достичь всех наших военных целей без дальнейшего кровопролития. Но если ХАМАС отклонит ваш план, господин президент, или если они якобы примут его, а потом фактически сделают все, чтобы противодействовать ему, то Израиль сам завершит работу,

– ответил Нетаньяху Трампу.

