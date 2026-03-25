Эксперт назвал самый большой просчет Трампа по Ирану

Война против Ирана создает определенные проблемы для Дональда Трампа. Все могло бы пойти значительно лучше, если бы он вовремя начал военную операцию.

Доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий рассказал 24 Каналу, что иранский режим удержался, а Трамп сейчас не в лучшей ситуации. Но самое главное, что это еще не конец.

В чем просчет Трампа?

По словам Городницкого, Соединенные Штаты вполне могли сделать ставку на иранский народ. Они надеялись, что те в конце концов свергнут местный режим. Однако США начали операцию слишком поздно – через несколько недель после того, как там разогнали протесты.

По разной информации, режим убил от 17 до 30 тысяч человек. И вполне понятно, что люди сейчас боятся выходить на протесты.

Что такое митинг? Есть часть населения, которая готова брать на себя ответственность и своими активными действиями поднимать другую часть населения, которая менее радикальна во взглядах. И тут убивают 30 тысяч населения. Режим же прекрасно знал, кого убивать. Наиболее активных. Этих людей просто уничтожили,

– сказал Городницкий.

Обратите внимание! Издание The New York Times сообщило, как именно США и Израиль собирались победить Иран. Они делали ставку на ликвидацию руководства тамошнего режима.

Сейчас все похоже на то, что Соединенные Штаты таки планируют определенную сухопутную операцию против Ирана. Возможно, они попытаются силой забрать обогащенный уран. После этого уже можно рассчитывать, что все закончится.

Если США ничего не получат, то это будет "аминь" для Трампа. Его и так "раздирают" в США. Цены на бензин растут. Несмотря на это, он имеет большую поддержку среди военных и своих MAGA-сторонников,

– отметил Городницкий.

Какова ситуация в Иране?