Доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький розповів 24 Каналу, що іранський режим втримався, а Трамп зараз не в найкращій ситуації. Але найголовніше, що це ще не кінець.

В чому прорахунок Трампа?

За словами Городницького, Сполучені Штати цілком могли зробити ставку на іранський народ. Вони сподівалися, що ті зрештою повалять місцевий режим. Однак США почали операцію надто пізно – за кілька тижнів після того, як там розігнали протести.

За різною інформацією, режим вбив від 17 до 30 тисяч людей. І цілком зрозуміло, що люди зараз бояться виходити на протести.

Що таке мітинг? Є частина населення, яка готова брати на себе відповідальність та своїми активними діями підіймати іншу частину населення, яка менш радикальна в поглядах. І тут вбивають 30 тисяч населення. Режим ж прекрасно знав, кого вбивати. Найбільш активних. Цих людей просто знищили,

– сказав Городницький.

Зверніть увагу! Видання The New York Times повідомило, як саме США та Ізраїль збиралися перемогти Іран. Вони робили ставку на ліквідацію керівництва тамтешнього режиму.

Зараз все схоже на те, що Сполучені Штати таки планують певну сухопутну операцію проти Ірану. Можливо, вони спробують силою забрати збагачений уран. Після цього вже можна розраховувати, що все закінчиться.

Якщо США нічого не отримають, то це буде "амінь" для Трампа. Його й так "роздирають" у США. Ціни на бензин ростуть. Попри це, він має велику підтримку серед військових та своїх MAGA-прихильників,

– зазначив Городницький.

