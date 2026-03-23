Через три тижні після початку війни повстання в Ірані так і не відбулося, а усі намагання США та Ізраїлю стали лише головною проблемою. Про це повідомили у The New York Times.

Як Ізраїль переконав Трампа почати війну?

Барнеа на початку конфлікту заявляв, що вже в перші дні його служба зможе об'єднати іранську опозицію, спровокувати протести й заворушення, і усе це призведе до повалення та краху влади.

Трамп у своїй першій заяві після початку війни сказав, що народ Ірану має взяти уряд під свій контроль, і тоді вони зможуть керувати країною самостійно.

Натомість американські чиновники та ізраїльська військова розвідка скептично оцінили ідею масового повстання. Вони вважають, що під час бомбардувань протестів не буде, а ймовірність повстання неймовірно низька.

Усі плани Трампа, Нетаньягу та Бернеа провалилися, а в США взагалі перестали публічно говорити про можливість повстання в Ірані.

Як в Ізраїлі відреагували на провал плану?

Нетаньягу був розчарований тим, що Моссад не зміг підняти повстання в Ірані. Він зазначив, що Трамп може "швидко зупинити війну", а дії його розвідки поки не дали результату.

У виданні повідомили, що за даними американської розвідки, в Ірані можливі внутрішні сутички або навіть громадянська війна у майбутньому, але ці сили скоріш за все підтримають релігійні групи, а не демократію.

Після усіх обстрілів, ліквідації лідера та влади, знищення зброї та живої сили, в Ірані досі не почалося повстання, проте Ізраїль заявив, що маленька надія все ж таки залишається.

