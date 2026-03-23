Через три недели после начала войны восстания в Иране так и не произошло, а все попытки США и Израиля стали лишь главной проблемой. Об этом сообщили в The New York Times.

Как Израиль убедил Трампа начать войну?

Барнеа в начале конфликта заявлял, что уже в первые дни его служба сможет объединить иранскую оппозицию, спровоцировать протесты и беспорядки, и все это приведет к свержению и краху власти.

Трамп в своем первом заявлении после начала войны сказал, что народ Ирана должен взять правительство под свой контроль, и тогда они смогут управлять страной самостоятельно.

Зато американские чиновники и израильская военная разведка скептически оценили идею массового восстания. Они считают, что во время бомбардировок протестов не будет, а вероятность восстания невероятно низкая.

Все планы Трампа, Нетаньяху и Бернеа провалились, а в США вообще перестали публично говорить о возможности восстания в Иране.

Как в Израиле отреагировали на провал плана?

Нетаньяху был разочарован тем, что Моссад не смог поднять восстание в Иране. Он отметил, что Трамп может "быстро остановить войну", а действия его разведки пока не дали результата.

В издании сообщили, что по данным американской разведки, в Иране возможны внутренние столкновения или даже гражданская война в будущем, но эти силы скорее всего поддержат религиозные группы, а не демократию.

После всех обстрелов, ликвидации лидера и власти, уничтожения оружия и живой силы, в Иране до сих пор не началось восстание, однако Израиль заявил, что маленькая надежда все же остается.

