Перемирие между Израилем и ХАМАС оказалось под угрозой. Обе стороны снова начали обстреливать друг друга.

Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. По его словам, еще раньше были вопросы относительно так называемого "мирного соглашения" между Израилем и ХАМАС. Казалось, что там мало конкретики.

К теме Алгоритм соглашения между Израилем и ХАМАС могут использовать для мира в Украине, – эксперт

Почему сорвалось перемирие?

Как отметил Ус, соглашение фактически нарушили еще с самого начала. Там было указано, что в течение 72 часов ХАМАС должен вернуть заложников и тела других погибших заложников. Они не вернули тела всех людей.

Кроме того, ХАМАС не должен был играть никакой роли в жизни Газы. Однако там не желают этого делать.

Что начал делать ХАМАС? Там сразу начали публично расстреливать тех, кто, как они считали, сотрудничает с Израилем. И сейчас перед Трампом стоит вопрос. А все твои заявления, что ты там закончил войны – они реально закончены?

– сказал Ус.

Похоже на то, что Трамп банально хочет заявить, будто он что-то достиг. Когда же ничего не сработает, то он будет перебрасывать вину на других. Похожий сценарий может быть и в случае с войной в Украине.

Он заявит, что остановил войну в Украине. Если она продолжится, то Трамп просто скажет, что две стороны не хотят договариваться,

– отметил Ус.

Война Израиля против ХАМАС: кратко