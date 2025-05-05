Израиль одобрил план по захвату всей территории Газы и удержанию ее на неопределенный срок

Израиль принял решение о более активном продвижении военных операций в секторе Газа. Также приняли начало новой программы по оказанию гуманитарной помощи.

Голосование состоялось через несколько часов после того, как военные заявили о мобилизации десятков тысяч резервистов, укрепляя свои возможности действовать на осажденной палестинской территории. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN и Reuters.

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Израиль готовится к полной оккупации Газы

Один израильский чиновник заявил, что новый план войны Израиля в Газе предусматривает "завоевание территории и пребывание там". По словам чиновника, израильские военные будут вытеснять палестинское население на юг Газы, одновременно нанося "мощные удары" по ХАМАС.

Вместо того, чтобы начинать рейды в определенных районах, а затем оставлять их, как это делали военные до сих пор, израильские силы теперь будут удерживать захваченные ими территории, пока ХАМАС не будет побежден или не согласится разоружиться и покинуть Газу.

С середины марта, после срыва режима тишины, погибло более 2400 палестинцев. Всего с начала эскалации, по данным палестинского Минздрава, количество жертв превысило 52 000.

Постепенное наращивание боевых действий, по мнению израильских чиновников, должно дать пространство для возможной новой договоренности о прекращении огня и обмен заложниками до визита Дональда Трампа в регион, что ожидается в середине мая. На следующей неделе Трамп планирует посетить Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар, но пока остановка в Израиле не запланирована.

Правительство Израиля также приняло новую программу доставки помощи в Газу, однако ее реализация еще не началась. Между тем, блокада гуманитарных поставок продолжается уже девятую неделю.

Израильский общественный вещатель Kan 11 сообщил, что во время воскресной встречи вспыхнула конфронтация по восстановлению поставок помощи. Два ультраправых члена кабинета министров, министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир и министр поселений Орит Струк, выступили против любого восстановления помощи, а начальник штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Эяль Замир утверждал, что Израиль обязан способствовать им согласно международному праву.

В то время как Израиль считает прекращение поставок давлением на ХАМАС для освобождения заложников, правозащитники предупреждают о риске искусственного голода и использования пищи как оружия, что может быть квалифицировано как военное преступление.

Соединенные Штаты вместе с Израилем разрабатывают механизм доставки гуманитарной помощи мимо ХАМАС. План предусматривает участие частного фонда, который будет руководить логистикой, тогда как надзирателями должны выступить ООН и международные организации.

Впрочем, гуманитарные организации, работающие на оккупированной палестинской территории, в воскресенье отклонили новую систему доставки помощи, заявив, что план, похоже, "разработан для усиления контроля над жизненно важными предметами" и не сможет гарантировать, что помощь достигнет наиболее уязвимых жителей Газы.

"Генеральный секретарь ООН и Координатор по чрезвычайной помощи четко дали понять, что мы не будем участвовать ни в одной схеме, которая не придерживается глобальных гуманитарных принципов человечности, беспристрастности, независимости и нейтралитета", – говорится в совместном заявлении групп.