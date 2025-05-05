Об этом 24 Каналу рассказал доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий, заметив, что говорится и о войне между ХАМАС и Израилем. Между тем относительно войны в Украине, то Трампа разочаровал Кремль и он сделал "шаг назад".

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О недостижениях Трампа

По словам доктора философии, одним из провалов Трампа был Израиль. Так, Уиткофф вел переговоры с ХАМАС, договорился об освобождении 4 пленных и прекращении огня. В результате ему потом сообщили, что Израиль может получить только одного пленного и 3 тела, а тема прекращения огня уже давно затихла.

По Украине – США не выходят из переговорного процесса, но покидают "пост медиатора" и посредника, Вашингтон планировал быть вроде бы над процессом, а не быть его участником.

Трамп понял, что не может закончить российско-украинскую войну. Понял, что Владимир Путин не пойдет на его соглашения. Трамп послал в Москву Уиткоффа в надежде, что это на что-то повлияет, потому что это "человек от него", но ничего не получилось,

– заметил он.

Теперь, по словам Городницкого, президент США выбирает стратегию блефа и даже легкого давления на Россию. Например, он заявил, что готов ввести санкции против России в случае отказа Кремля от перемирия. В частности, также говорится о сотрудничестве с Украиной и подписании соглашения о полезных ископаемых.

Кстати, в начале марта Трамп дал интервью телеканалу FoxNews, где его спросили, одинаково ли он относится к Украине и Ближнему Востоку. Президент США не ответил точно на вопрос, сказав, что это разные места и ситуации.