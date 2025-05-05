Про це 24 Каналу розповів доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький, зауваживши, що мовиться й про війну між ХАМАС та Ізраїлем. Тим часом щодо війни в Україні, то Трампа розчарував Кремль і він зробив "крок назад".

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Про недосягнення Трампа

За словами доктора філософії, одним із провалів Трампа був Ізраїль. Так, Віткофф вів переговори з ХАМАС, домовився про звільнення 4 полонених та припинення вогню. В результаті йому потім повідомили, що Ізраїль може отримати лише одного полоненого та 3 тіла, а тема припинення вогню вже давно затихла.

Щодо України – США не виходять з переговорного процесу, але покидають "пост медіатора" та посередника, Вашингтон планував бути начебто над процесом, а не бути його учасником.

Трамп зрозумів, що не може закінчити російсько-українську війну. Зрозумів, що Владімір Путін не піде на його угоди. Трамп послав в Москву Віткоффа в надії, що це на щось вплине, бо це "людина від нього", але нічого не вийшло,

– зауважив він.

Тепер, за словами Городницького, президент США обирає стратегію блефу та навіть легкого тиску на Росію. Наприклад, він заявив, що готовий ввести санкції проти Росії в разі відмови Кремля від перемир'я. Зокрема, також мовиться про співпрацю з Україною та підписання угоди про корисні копалини.

До речі, на початку березня Трамп дав інтерв'ю телеканалу FoxNews, де його запитали, чи однаково він ставиться до України та Близького Сходу. Президент США не відповів точно на запитання, сказавши, що це різні місця та ситуації.