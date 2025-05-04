Таку думку 24 Каналу висловив директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик, зауваживши, що в адміністрації Трампа є багато прогалин. Тому очікувати можна все, що завгодно.

Дивіться також Трампу важко довіряти: які переваги матиме Україна від його стратегічного розвороту

Про слабкі місця адміністрації Трампа

За словами директора Центру міжнародних досліджень, в адміністрації Трампа немає чіткої координації та комунікації. Президент США, найімовірніше, звільнив Волца, адже був незадоволений через скандал з чатом Signal, куди той випадково додав журналіста.

Зараз обов'язки радника з національної безпеки тимчасово буде виконувати державний секретар США Рубіо. Дубовик припустив, що він може і залишитись на цій посаді.

Цікавою особою в цій історії є Стів Віткофф. З одного боку, американські медіа писали, що саме він може замінити Волца. Тим часом республіканська газета New York Post розкритикувала його, особливо за поїздки до Москви, де він вдавався до послуг кремлівських перекладачів, що є порушенням давньої дипломатичної процедури.

Віткофф справді забагато на себе бере – одна людина не може одночасно займатись російсько-українською війною, Близьким Сходом та Іраном. Є й питання до його непрофесійності. Однак не думаю, що посада Волца його цікавить,

– наголосив він.

Директор Центру міжнародних досліджень підсумував, що від адміністрації Трампа можна очікувати все, що завгодно. Президенту США краще дати високі посади бізнесменам та людям, яким він довіряє, а не досвідченим дипломатам.